Intelligent Engineering Platform Motion G haalt meer dan 15 miljoen US dollar op

SINGAPORE, 5 januari 2023 /PRNewswire/ -- Motion G, Inc. haalde onlangs meer dan US$ 15 miljoen op in een Pre-A ronde, geleid door New Wheel Capital. De start-up wil de ontwikkelingen van datacentrische funderingsmodellen, digital twin en automatiseringssoftware versnellen om vaart te zetten achter de industriële engineeringprocessen.

AI en slimme software zullen de engineeringprocessen van productontwerp, verificatie, testen, productie en diensten fundamenteel veranderen. Deze paradigmaverschuiving is een grote kans om de energie-efficiëntie van de industrie ook op korte termijn te verbeteren. Het in Singapore gevestigde Motion G ontwikkelt het intelligente engineeringplatform om in te spelen op bovengenoemde trends en kansen. Het platform kan de R&D-kosten en de marktintroductietijd aanzienlijk verminderen, functies op verzoek voor goedkope levering mogelijk maken, ontwerpen in realtime verifiëren en de industriële producten slimmer en efficiënter laten werken.

Als eerste toepassing pakte het intelligente engineeringplatform Motion G uit met revolutionaire oplossingen voor traditionele motion control. Deze oplossingen werden snel overgenomen door fabrikanten van flexibele transportsystemen, Li-ion-accu's, verpakkingssystemen voor levensmiddelen en dranken, olieboorplatforms, industriële robots, halfgeleiders, 3C-apparaten, automatisch geleide voertuigen en elektrisch gereedschap.

