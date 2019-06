Intelligent Wave Inc. (IWI) lanza la "Solución de flujo y monitorización de IP" destinada al sector de la radiodifusión

TOKIO, 13 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Intelligent Wave Inc. (en adelante "IWI"), con sede en Tokio, anunció el 11 de junio el exitoso desarrollo y lanzamiento de su "Solución de flujo y monitorización de IP" para tratar los problemas asociados a la instalación del Protocolo de Internet en instalaciones de radiodifusión.

- Información sobre los antecedentes del desarrollo de la solución

En los últimos años el sector de la radiodifusión se ha interesado por la promoción de la radiodifusión 4K/8K, lo cual ha creado la necesidad urgente de instalar el Protocolo de Internet en las instalaciones de radiodifusión. Esta tendencia que revoluciona el sector de la radiodifusión constituye un cambio global en el cual trabajan actualmente los principales canales de televisión o distribuidores de imágenes, tanto en Japón como en otros países. La radiodifusión 4K/8K requiere equipos de retransmisión con IP instalado, lo cual difiere de las instalaciones convencionales basadas en SDI. Además, con el fin de mantener o incluso mejorar la calidad de la radiodifusión, es indispensable disponer de una medida de monitorización de señal de retransmisión totalmente diferente para los nuevos equipos de retransmisión con IP instalado. En estas circunstancias, IWI ha desarrollado la Solución de flujo y monitorización de IP utilizando su tecnología sofisticada, adquirida a través de su larga experiencia en el sector financiero, donde es crucial la distribución precisa de datos a alta velocidad.

- Características de la solución

La Solución de Flujo y Monitorización de IP permitió un gran número de agregaciones de puertos que nunca se pueden lograr con el puerto espejo de conmutador de red existente. Esto ha sido posible utilizando la FPGA implementada dentro de un dispositivo de red "Arista7130" suministrado por Arista Networks, Inc., y extrayendo solo la información necesaria de los paquetes dentro del conmutador. Con respecto al análisis de datos después de la extracción, la Solución de Flujo y Monitorización de IP identifica el tipo de datos (SMPTE2022-20/ SMPTE 2110-30/ SMPTE 2022-6/PTP/IGMP, etc.), aplica el análisis de datos de alta velocidad a través del "retransmisor rápido de eventos" (Fast Event Streamer o FES, por sus siglas en inglés), motor CEP exclusivo de IWI, y luego procesa esos datos produciendo el conjunto de datos más adecuado para el análisis global de tendencias. Además, esta Solución de Flujo y Monitorización de IP es la solución que se centra en la monitorización de la secuencia de transmisión (flujo de IP). A través de la sincronización de PTP con un servidor de hora se puede visualizar no solo la tasa de bits o la pérdida de paquetes dentro de cada secuencia, sino también la latencia o la fluctuación dentro de cada secuencia recibida.

*La Solución de Flujo y Monitorización de IP se desarrolló en cooperación con una empresa de radiodifusión japonesa, y se encuentra ahora pendiente de patente solicitada por IWI y la empresa.

(Imagen: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105544/201906047121/_prw_PI1fl_rzI40Ra3.png)

SOURCE Intelligent Wave Inc.