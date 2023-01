Intelligente Engineering-Plattform Motion G nimmt über 15 Millionen US-Dollar ein

SINGAPUR, 5. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Motion G, Inc. hat kürzlich über 15 Millionen US-Dollar in einer Vor-A-Runde unter der Leitung von New Wheel Capital eingenommen. Das Startup plant, die Entwicklung von datenzentrierten Grundmodellen, digitaler Zwillings- und Automatisierungssoftware zu beschleunigen, um die industriellen Engineering-Prozesse erheblich schneller zu machen.

KI und intelligente Software werden die Engineering-Prozesse in den Bereichen Produktdesign, -verifizierung, -prüfung, -herstellung und -dienstleistungen grundlegend verändern, und dieser Paradigmenwechsel ist eine große Chance, die Energieeffizienz der Industrie auch kurzfristig zu verbessern. Das in Singapur ansässige Unternehmen Motion G entwickelt eine intelligente Engineering-Plattform, um von den oben genannten Trends und Möglichkeiten zu profitieren. Die Plattform kann die FuE-Kosten und die Zeit bis zur Markteinführung erheblich reduzieren, auf Wunsch bestimmte Funktionen ermöglichen und kostengünstig liefern, Entwürfe in Echtzeit überprüfen und Industrieprodukte intelligenter und effizienter machen.

Als erste Anwendung hat die intelligente Engineering-Plattform von Motion G die Lösungen für die traditionelle Bewegungssteuerung revolutioniert. Diese Lösungen wurden schnell von den Herstellern flexibler Transportsysteme, Li-Ionen-Batterien, Verpackungssystemen für Lebensmittel und Getränke, Ölbohrinseln, Industrierobotern, Halbleitern, 3C-Geräten, fahrerlosen Transportsystemen und Elektrowerkzeugen angenommen.

SOURCE Motion G, Inc.