Intellitix annonce son expansion européenne

LONDRES, 10 mai 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Intellitix Technologies Inc. a annoncé la restructuration et l'expansion de son organisation européenne.

L'objectif est de permettre à Intellitix d'étendre sa portée européenne tout en établissant davantage de centres régionaux dédiés à des marchés spécifiques.

Lajos Borbely a travaillé pour d'autres grandes sociétés du secteur de l'événementiel comme AEG China et TriGranit et a rejoint Intellitix Europe au poste de directeur commercial pour l'Europe. Il supervisera les opérations commerciales quotidiennes en Europe.

Barna Jardany a pris la direction générale d'Intellitix Europe. M. Jardany, qui occupait auparavant le poste de directeur principal des produits chez Intellitix et qui a connu une longue et illustre carrière dans le domaine de la billetterie chez TicketPro et dans l'industrie événementielle en général, apporte des années d'expérience à ce nouveau poste.

« La technologie événementielle traverse une période passionnante, car les événements reflètent de plus en plus l'évolution de la société vers les paiements sans numéraire et l'amélioration des exigences en matière de sécurité. Avec notre nouveau look, l'équipe d'Intellitix Europe est idéalement positionnée pour mieux comprendre les variations locales et répondre aux besoins individuels des clients. Nous avons de nombreuses années d'expérience dans la fourniture de systèmes de paiement et de contrôle d'accès sans numéraire RFID à des clients qui nous font confiance lors de tous types d'événements en Europe », a déclaré M. Jardany.

Pay Systems , acquise par Intellitix en 2017 et dirigée par le président Roland Wassink, représentera Intellitix au Benelux ainsi que sur le marché allemand. Ce changement représente un engagement envers l'industrie de l'événementiel en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Allemagne en ayant une présence et des ressources dédiées spécifiquement au service des organisateurs d'événements par le biais de Pay Systems.

Cette approche ciblée permet à Intellitix Europe de poursuivre son expansion sur de nouveaux marchés régionaux en Europe et de développer sa présence sur les marchés actuels.

Cette initiative est destinée à soutenir une expansion à grande échelle sur le marché européen. Intellitix a connu une croissance rapide depuis sa création en 2010, et cette réorganisation est destinée à jeter les bases qui permettront une croissance future.

Carlo Chiarello, président et PDG d'Intellitix, a déclaré : « Nous continuons à concentrer nos solutions sur les fondamentaux : la génération de revenus et la réduction des coûts pour nos clients dans le monde entier. Cette réorganisation renforcera encore davantage nos stratégies de croissance en Europe et notre orientation client . Au fur et à mesure que les améliorations de notre plate-forme technologique commenceront à faire leur apparition sur le marché plus tard cette année, nous voulons nous assurer d'avoir l'équipe prête à poursuivre le haut niveau de service attendu d'Intellitix. »

Aujourd'hui, les solutions Intellitix ont été utilisées dans 18 pays, ont servi plus de 3 100 événements, ont supporté 40 millions d'utilisateurs et ont traité plus d'un milliard de dollars en dépenses sans numéraire.

Intellitix est le leader mondial de la technologie pour les événements en direct et les organisateurs d'événements. Il fournit un cadre aux organisateurs d'événements pour les aider à créer des événements plus sûrs et plus rentables grâce aux paiements sans espèces, au contrôle d'accès, à l'expérience et à la plateforme data analytics . En se souciant de la façon dont les gens s'inscrivent à un événement, achètent et interagissent avec les marques et les données qui les relient, nous permettons aux organisateurs de se concentrer sur leur vision - les éléments qui rendent leur événement unique.

