InterCement Brasil cria Rede de Agentes de Pulverização e leva atendimento de alto padrão para diversas regiões do país

SÃO PAULO, 23 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A InterCement Brasil, segunda maior empresa de cimento do país, comprometida com a criação de valor e com o desenvolvimento sustentável, apresentou em 3 de dezembro de 2020, a Rede InterCement, um grupo de distribuidores parceiros com potencial para atender um número maior de clientes e demandas diversas por volume de produtos da companhia.

Com o intuito de reunir mais do que parceiros comerciais, mas agentes engajados em atender as necessidades dos clientes, a iniciativa será responsável por disponibilizar, em dezenas de milhares de pontos de vendas em todo o país, porta-vozes que representem o mais alto padrão de atendimento da InterCement Brasil.

"A Rede InterCement é um novo jeito de pensar e de agir. Com ela, e muita dedicação de todos os envolvidos, temos as condições necessárias para alcançar um novo patamar de excelência no atendimento aos clientes ao se falar em indústria cimenteira", afirma Pedro Antunes, gerente de Marketing da InterCement Brasil.

Direcionada pela inovação, sustentabilidade e, principalmente, pela excelência operacional, a Rede InterCement permitirá a pulverização inteligente do atendimento da InterCement Brasil em diferentes regiões do país, tipos de negócio e clientes atendidos, marcando o desenvolvimento de parcerias de longo prazo.

"A Rede InterCement é fruto de um trabalho árduo de uma equipe dedicada, que demonstrou muito esforço e união desde o começo", diz Ricardo Barbosa, CEO da InterCement Brasil. "Temos certeza de que com muito trabalho e disciplina, o futuro vai nortear nossa caminhada para o sucesso."

Programa de Excelência

Para fortalecer cada vez mais a iniciativa, visando a troca e disseminação de melhores práticas, a InterCement Brasil desenvolveu o Programa de Excelência da Rede InterCement, pelo qual os Agentes de Pulverização serão reconhecidos e premiados de acordo com o seu progresso em métricas criadas com base nos pilares que norteiam a Rede.

Lançamento

A Rede InterCement já conta com 15 Agentes de Pulverização espalhados por todo o Brasil, que foram recepcionados em um evento online de lançamento da iniciativa com a presença de Carlos Alberto Parreira, um dos mais importantes técnicos de futebol da história. Em sua fala, o profissional inspirou a todos com sua história no mundo do futebol, afirmando que se não tivesse se preparado, trabalhado duro e, principalmente, buscado novos conhecimentos, não teria conquistado o sucesso.

"Trabalhem duro, paguem o preço e tenham disciplina. Priorizem o que é importante e se for preciso realizar grandes mudanças para conquistar o objetivo principal, façam", afirmou Parreira.

Ricardo Barbosa, CEO da InterCement Brasil, Alessandro Thompson, Diretor Comercial, Pedro Antunes, Gerente de Marketing, e Wellington Lins, Gerente de Canais Indiretos da InterCement Brasil, completaram a seleção de craques que deram boas-vindas aos Agentes de Pulverização da Rede InterCement.

Em tempos de pandemia, o brinde, momento de selar grandes parcerias, projetos e longas jornadas, como a Rede InterCement, não poderia ser diferente: foi através das telas de celulares e computadores, o que não prejudicou a alegria de todos por fazerem parte de um trabalho promissor, que irá transformar a indústria cimenteira do Brasil.

Sobre a InterCement

A InterCement é uma das maiores fabricantes de cimento do mundo e referência na utilização de combustíveis alternativos no processo de coprocessamento. A empresa iniciou suas operações em 1974, em Apiaí (SP). Além do cimento, fabrica e distribui agregados e cal, atua no serviço de concreto e emprega mais de 6 mil profissionais. Operar de forma segura e responsável, respeitando os seus valores e princípios, é fundamental para a InterCement. Com atuação em cinco países Brasil, África do Sul, Argentina, Egito e Moçambique, tem capacidade ativa de produção de mais de 33 milhões de toneladas de cimento/ano, aproximadamente 2,4 milhões m³/ano de concreto e 7 unidades produtoras de agregados. Por meio do Instituto InterCement, a empresa realiza projetos mobilizantes e negócios de impacto com o intuito de promover o desenvolvimento comunitário nas regiões onde atua.

CONTATO: Amanda Soares, E-mail: [email protected], Telefone 11. 2766-4428

FONTE InterCement Brasil

SOURCE InterCement Brasil