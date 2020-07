InterCement Brasil orienta revendas de materiais de construção para combate ao coronavírus

A iniciativa tem como objetivo orientar os clientes e funcionários de 500 lojas de materiais de construção sobre as melhores práticas para evitar a propagação do vírus dentro dos estabelecimentos.

Uso da máscara

Os adesivos de porta alertam para a importância do uso da máscara. Essa proteção individual é fundamental para evitar a propagação do coronavírus e protege funcionários e clientes. O material incentiva e explica a forma correta de utilização.

"Nossa preocupação é com todos, por isso reforçamos por meio dessas peças de comunicação a importância do cuidado com saúde e bem-estar das pessoas. Essa é uma preocupação e um valor da InterCement", comenta Pedro Henrique Antunes, Gerente de Marketing da InterCement Brasil. A empresa indica aos lojistas que o adesivo seja colado na porta de entrada ou na área de maior circulação de clientes.

Higienização das mãos

Pensado para uso em espelhos, outro adesivo destaca que lavar as mãos corretamente e com frequência é determinante para prevenir o contágio pelo coronavírus. O material apresenta um tutorial didático com um passo a passo simples para que os clientes façam a higienização.

Por ser considerado antisséptico, o álcool em gel 70% é recomendado pelas autoridades de saúde como alternativa para a higienização das mãos, apenas quando não é possível o uso de água e sabão. Pensando nisso, a InterCement Brasil também disponibilizou totens de álcool em gel com acionamento por pedal, além de adesivos com instruções.

Distanciamento social

O distanciamento social é fundamental para evitar que o vírus se espalhe, especialmente em ambientes fechados como as casas de materiais de construção. Como medida preventiva, a InterCement Brasil criou e entregou adesivos de chão para demarcar a distância ideal dentro dos estabelecimentos.

Essa orientação também é destacada nos adesivos de caixa como forma de prevenir e zelar pela saúde de todos: clientes e funcionários.

Máscaras

Para contribuir ainda mais com a proteção dos funcionários das revendas e ajudar no combate à disseminação do coronavírus, a InterCement também está distribuindo máscaras personalizadas para as lojas.

"Readequar espaços e criar soluções, colocando o bem-estar de todos acima de tudo, para nós é fundamental", ressalta Pedro. "A InterCement Brasil quer ser uma das empresas a estimular mais tranquilidade e a mesma segurança que as pessoas sentem em casa, tanto para os funcionários como para os clientes dessas lojas de materiais de construção, além de contribuir para a conscientização de todos sobre o combate ao coronavírus."

Sobre a InterCement

A InterCement é uma produtora brasileira de cimento com atuação em seis países. É líder nos mercados da Argentina, por meio da Loma Negra, empresa de capital aberto listada na NYSE e no BYMA, e de Moçambique. É vice-líder no Brasil e no Paraguai, além de ter a liderança em regiões da África do Sul e do Egito.

No total, são 35 unidades de produção com capacidade de total de 39 milhões de toneladas de cimento/ano, empregando mais de 7 mil profissionais. Com disciplina financeira, excelência operacional e sustentabilidade, a Companhia contribui para a geração de valores econômico, social e ambiental nos locais onde atua, sendo, inclusive, referência na utilização de combustíveis alternativos no processo de coprocessamento do cimento.

