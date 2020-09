InterCement Brasil renova portfólio e lança novas embalagens para suas marcas de cimento

A nova classificação conta com três tipos de aplicação: Uso Geral , Estrutura e Exato . Os produtos da linha Uso Geral têm como principal característica a versatilidade, atendendo às expectativas desde a fundação até o acabamento da obra. Já a linha Estrutura garante ultrarresistência e produtividade para fábricas de artefatos de concreto e pré-moldados, além de ser o melhor produto para a execução de fundações, pilares, vigas e lajes. Por fim, temos a linha Exato, que possibilita economia e qualidade, do pequeno reparo às etapas mais complexas da obra.

"Sabemos que o dia a dia da obra precisa de soluções certeiras e com resultados duradouros. Por isso, apresentamos as novas linhas de produtos. Assim, o profissional já inicia sua obra sabendo exatamente qual cimento escolher", explica a gerente de comunicação e trade da InterCement Brasil, Amanda Hernandes Soares.

Ela também destaca que todas as marcas, que atendem diferentes regiões do País, oferecem as três linhas de produtos.

Selos de produtos especiais

Algumas das novas embalagens também contam com selos que reforçam características específicas de cada produto. O "Selo +" indica que a resistência final é superior aos demais produtos. Já o selo "Resistente a Sulfatos" indica maior resistência em ambientes agressivos, como aqueles em constante contato com esgoto.

InterCement pelo Brasil

As três marcas de cimento InterCement são distribuídas nas diferentes regiões do Brasil, cada uma atendendo às especificidades de cada região.

O cimento Zebu está presente no Nordeste. A marca é de forte tradição na região e caracteriza-se pela resistência, força e durabilidade.

Já o cimento Cauê é produzido e comercializado no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País. Representado pelo Gavião Real, estampado nas embalagens desde a década 50, a marca também tem forte tradição nas regiões em que atua, com seu portfólio diversificado.

Distribuído no Centro-Oeste, o cimento Goiás é um produto forte e resistente, com versatilidade de aplicação.

As novas embalagens dos produtos InterCement Brasil estarão, em breve, disponíveis nos pontos de venda de todo o Brasil.

Sobre a InterCement

A InterCement é uma produtora brasileira de cimento com atuação em seis países. É líder nos mercados da Argentina, por meio da Loma Negra, empresa de capital aberto listada na NYSE e no BYMA, e de Moçambique. É vice-líder no Brasil e no Paraguai, além de ter a liderança em regiões da África do Sul e do Egito.

No total, são 35 unidades de produção com capacidade total de 39 milhões de toneladas de cimento/ano, empregando mais de 7 mil profissionais. Com disciplina financeira, excelência operacional e sustentabilidade, a Companhia contribui para a geração de valores econômico, social e ambiental nos locais onde atua, sendo, inclusive, referência na utilização de combustíveis alternativos no processo de coprocessamento do cimento.

