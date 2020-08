InterCement e Sebrae oferecem cursos gratuitos para clientes e parceiros

A ação faz parte do projeto da InterCement Brasil de promoção do autodesenvolvimento e capacitação de redes parceiras com o objetivo de facilitar o acesso aos conteúdos para que as revendas consigam se desenvolver cada vez mais. Todos os cursos disponibilizam certificado digital com verificação de autenticidade e são 100% gratuitos. O prazo de conclusão, após iniciado, é de 15 dias. Para se cadastrar, basta acessar este ( https://meuatendimento.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Cadastro ) site. Confira os temas e carga horária:

Gestão de equipe de vendas

Visando a importância da motivação de uma equipe de vendas, independentemente de seu tamanho, este curso ensina a construir um plano de ações para aumentar o incentivo da equipe e situa o vendedor sobre a sua importância individual no negócio.

Carga horária: 3 horas

Microcrédito consciente

Este curso tem como tema principal a importância do planejamento e da gestão no momento anterior da solicitação de crédito. Com isso, a revenda consegue saber quais são os recursos e serviços oferecidos pelas instituições financeiras e os requisitos para o acesso.

Carga horária: 3 horas

Controle de gastos no comércio

Aqui, o objetivo é desconstruir o desafio que é manter um controle de gastos da empresa. O aluno irá aprender desde cálculos necessários para manutenção das finanças até o gerenciamento efetivo e administração consciente do caixa.

Carga horária: 3 horas

Estratégia financeira para o crescimento

Assim como em qualquer negociação, a revenda precisa dominar uma estratégia financeira para o sucesso do negócio. Este curso ensina a elaborar um plano econômico para o desenvolvimento da empresa com metodologias focadas no crescimento.

Carga horária: 2 horas

Marketing digital para o empreendedor

Se antes a presença da empresa na internet era importante, hoje ela se tornou indispensável. Por isso, este curso situa o empreendedor no mercado, apresentando as novas tecnologias e ferramentas que ele pode usar para impulsionar o seu trabalho nos ambientes virtuais, como o monitoramento das ações, métricas e dicas para melhorar a gestão e integração dos times.

Carga horária: 2 horas

Sobre a InterCement

A InterCement é uma produtora brasileira de cimento com atuação em seis países. É líder nos mercados da Argentina, por meio da Loma Negra, empresa de capital aberto listada na NYSE e no BYMA, e de Moçambique. É vice-líder no Brasil e no Paraguai, além de ter a liderança em regiões da África do Sul e do Egito.

No total, são 35 unidades de produção com capacidade total de 39 milhões de toneladas de cimento/ano, empregando mais de 7 mil profissionais. Com disciplina financeira, excelência operacional e sustentabilidade, a Companhia contribui para a geração de valores econômico, social e ambiental nos locais onde atua, sendo, inclusive, referência na utilização de combustíveis alternativos no processo de coprocessamento do cimento.

