Interconexão bem-sucedida da Unidade 4 da Hualong One, um projeto de energia nuclear da Shanghai Electric

As unidades K-2 e K-3 da usina nuclear de Karachi são contratadas pela China National Nuclear Corp (CNNC), com a Shanghai Electric atuando como uma das principais fornecedoras de equipamentos, com uma infinidade de tecnologias nucleares de última geração desenvolvidas localmente na China. A usina de energia representa um dos marcos mais significativos na cooperação energética entre a China e o Paquistão, fundamental para ajudar o Paquistão a estabelecer uma economia de baixo carbono, além de injetar um novo impulso na Iniciativa Cinturão e Rota da China.

"Como um projeto de referência do Corredor Econômico China-Paquistão e da Iniciativa Cinturão e Rota, a conclusão e operação da K-2 e K-3 da usina nuclear de Karachi marcam um passo importante para as empresas de energia chinesas, uma vez que elas continuam a expandir sua presença no mercado internacional. Também anunciam uma nova era de cooperação entre a China e o Paquistão, em que as duas nações dão ainda mais sinergia a sua parceria estratégica abrangente, em uma força conjunta para impulsionar o desenvolvimento ecológico e atingir as metas de pico e neutralidade de carbono", declarou a Shanghai Electric.

A Shanghai No. 1 Machine Tools Plant Limited Company, uma subsidiária do Shanghai Electric Nuclear Power Group, foi comissionada para fabricar o principal equipamento dos componentes internos do reator utilizado na ilha nuclear, as máquinas de carga e descarga de combustível de equipamentos PMC e também os dispositivos de transporte de combustível. A empresa iniciou o projeto de desenvolvimento dos componentes internos do reator para a Hualong One em 2015 e superou com sucesso 71 dificuldades, incluindo desafios técnicos e de testes. Durante o processo, a empresa concluiu a inovação tecnológica em duas áreas de localização de materiais, cinco tecnologias de soldagem, quatro tecnologias de teste e sete tecnologias de processo. Também obteve dez patentes de invenção de fabricação.

No processo de criação do reator nuclear mais avançado da China, várias subsidiárias da Shanghai Electric, incluindo a Shanghai Electric Power Station Equipment Co., Ltd., também participaram da fabricação de equipamentos centrais da ilha convencional, como turbinas a vapor, geradores de energia e separadores de vapor, além do projeto do conjunto de geradores de turbinas a vapor.

A unidade K-2 da usina de energia começou a operar comercialmente em 2021 e concluiu um teste de operação contínua de 100 horas em plena potência, com todos os indicadores de desempenho atingindo os padrões e a unidade operando em boas condições. Espera-se que cada unidade da Hualong One gere cerca de nove bilhões de kWh de eletricidade anualmente, o que pode atender à demanda anual de eletricidade de mais de quatro milhões de residências no Paquistão, o equivalente à energia produzida por 3,12 milhões de toneladas de carvão padrão, 8,16 milhões de emissões de dióxido de carbono todos os anos, bem como ao plantio de mais de 70 milhões de árvores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1795379/image_5004259_42339724.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1795380/image_5004259_42339755.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1795381/image_5004259_42339834.jpg

FONTE Shanghai Electric

SOURCE Shanghai Electric