InterContinental® Hotels & Resorts dévoile sa nouvelle campagne, InterContinental ICons, une invitation à redécouvrir l'authenticité de villes renommées dans le monde entier

L'étude indépendante de la marque[1] réalisée à Paris, Londres, New-York, Shanghai, Dubaï, Sydney et Mexico révèle que les voyageurs ont souvent le sentiment de découvrir une ville de façon superficielle. Plus de 3/4, soit 77 % des touristes déclarent se sentir obligés de visiter exclusivement les sites les plus renommés, alors que 75 % expriment le désir de s'imprégner davantage de la ville à l'instar d'un habitant local bien informé.

Après analyse des réseaux sociaux, la Tour Eiffel constituerait le monument le plus relayé sur Instagram avec 10 % des publications mondiales, tandis qu'à Londres et à New-York, les sites générant le plus de hashtags seraient respectivement le Palais de Buckingham (21 %) et Central Park (20 %). Les touristes se cantonneraient donc aux attractions les plus incontournables.

Grâce à une enquête en ligne lancée aujourd'hui, le public pourra voter en faveur des monuments, sonorités, saveurs, fragrances et ambiances les plus symboliques de ces sept villes évaluées pour l'étude.

Ginger Taggart, Vice-président Marketing international du portefeuille Luxe, IHG a déclaré : « Pionnier du tourisme de luxe, InterContinental Hotels & Resorts met à l'honneur les lieux les plus fascinants et la richesse culturelle locale. Grâce à cette expérience, nous comprenons les attentes des voyageurs, qui aspirent à s'imprégner plus intimement des destinations qu'ils visitent. Dans le cadre de notre dernière campagne InterContinental ICons, nous avons décidé de découvrir et de célébrer des lieux et monuments authentiques, parfois méconnus des visiteurs, mais qui font l'âme d'une ville. Nous souhaitons raviver le pouvoir de fascination de ces villes hautement touristiques et encourager la discussion sur ce qui les rend résolument authentiques. »

Parmi les expériences multisensorielles identifiées par les voyageurs de luxe à travers le monde:



Paris - L'odeur du pain chaud qui vient se sortir du four dans les boulangeries d'Oberkampf Paris 11

- L'odeur du pain chaud qui vient se sortir du four dans les boulangeries d'Oberkampf Paris 11 Londres - La chaleur d'un feu de cheminée dans un vieux pub londonien par une journée froide

- La chaleur d'un feu de cheminée dans un vieux pub londonien par une journée froide New York – L'odeur de châtaignes grillées dans un chariot ambulant à Broadway

– L'odeur de châtaignes grillées dans un chariot ambulant à Broadway Shanghai - L'arôme chaleureux de Xiaolongbao au temple des dieux de la ville

- L'arôme chaleureux de Xiaolongbao au temple des dieux de la ville Dubaï – Le clapot d'une vague sur un abra (bateau en bois traditionnel) naviguant dans la crique de Dubaï

– Le clapot d'une vague sur un abra (bateau en bois traditionnel) naviguant dans la crique de Dubaï Sydney - La sensation de la brise fraîche sur votre visage lors d'un trajet en ferry de Manly à Circular Quay

- La sensation de la brise fraîche sur votre visage lors d'un trajet en ferry de Manly à Circular Quay Mexico - Le son de la musique mariachi Place Garibaldi

[1] Enquête internationale, commissionnée par IHG menée par Toluna auprès de plus de 7 000 participants, dont plus de 626 parisiens, entre le 6 novembre et le 19 novembre. Cette enquête en ligne ne se base pas sur un échantillon aléatoire. Aucune estimation de l'erreur d'échantillonnage théorique ne peut donc être établie.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1039861/InterContinental_Hotels_and_Resorts.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1039862/InterContinental_Hotels_and_Resorts_Logo.jpg

SOURCE InterContinental® Hotels & Resorts