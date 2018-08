Interior de São Paulo recebe maior feira do setor sucroenergético

SERTÃOZINHO, Brasil, 15 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Entre os dias 21 e 24 de agosto, o setor sucroenergético brasileiro se concentra em Sertãozinho-SP – a 335 quilômetros de São Paulo - para a 26ª edição da FENASUCRO & AGROCANA, maior feira mundial voltada ao setor e a implementação do RenovaBio será o fio condutor de negócios e discussões durante o evento.

A expectativa é que as mais de mil marcas em exposição e um público de 40 mil pessoas de 40 países movimentem R$ 4 bilhões em negócios, volume 7% maior em relação à edição passada.

Por conta do programa do governo federal, que visa a expansão da participação dos biocombustíveis na matriz energética, a previsão é que a produção de etanol dobre até 2030, o que deve dar previsibilidade ao setor sucroenergético e impulsionar sua retomada. Nas mais de 350 horas de eventos de conteúdo durante a feira, o RenovaBio também estará em discussão.

Rodadas de negócios nacionais e internacionais também estão confirmadas. A delegação do Sudão, por exemplo, vem com alto poder de compra para montagem de usinas. "A Feira reúne toda cadeia produtiva da cana-de-açúcar e representantes de todas as usinas do Brasil com alto poder de compra e de decisão. Somos a maior plataforma do mundo em soluções e alternativas para maior eficiência do setor", destaca o diretor Paulo Montabone.

Neste ano, a FENASUCRO & AGROCANA destaca a questão da sustentabilidade, trazendo o tema "Sinal Verde para o Futuro". Para participar da feira, o pré-credenciamento pode ser feito gratuitamente pelo site www.fenasucro.com.br. A FENASUCRO & AGROCANA é uma realização do CEISE Br, organizada e promovida pela Reed Exhibitions Alcantara Machado.

Contato: (016) 3911-3606

FONTE FENASUCRO & AGROCANA

Related Links

http://www.fenasucro.com.br