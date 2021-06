Internationaal Financieel Forum (IFF) 2021: De prijsstelling voor koolstof vereist sterkere wereldwijde samenwerking en dialoog

PEKING, 3 juni 2021 /PRNewswire/ -- China ligt op schema met zijn inspanningen om de doelstellingen voor "koolstofpiek en neutraliteit" te behalen, aangezien het in juni een landelijke koolstofhandelsmarkt zal lanceren in Shanghai. Terwijl China's emissiehandelssysteem (ETS) geleidelijk aan tempo wint, kijken experts wereldwijd samen met andere grote wereldwijde koolstofmarkten naar de rol ervan om koolstof sneller uit de wereldwijde energiesector te laten verdwijnen. Tegen deze achtergrond nodigde een International Financial Forum (IFF) Roundtable Conference energie- en financiële experts uit om de voortgang van de koolstofprijsstelling in China en Europa toe te lichten.

Cyril Cassisa, Senior Energy Analyst, Environment and Climate Change Unit bij International Energy Agency (IEA), merkte op dat hij blij was te zien dat China zo snel overgaat tot het bouwen van een effectief ETS en dat hij vertrouwen heeft in een effectief intern prijssysteem dat het industriële systeem in China transformeert.

In het kader van de toekomstige koolstofmarkt van China, wees Wang Yi, adjunct-directeur van Institutes of Science and Development aan de Chinese Academie van Wetenschappen, erop dat er meer koolstofgerelateerd beleid zal worden uitgerold om de prijsstelling te reguleren, wat een essentiële rol zal spelen om China te helpen een koolstofpiek en neutraliteit te bereiken.

"Regeringen moeten overwegen om koolstofgerelateerd beleid, markten, belastingen en prijsstellingen te coördineren, evenals de coördinatie tussen het mechanisme voor het aanpassen van de koolstofgrens in andere landen met het financiële beleid van China en het beleid van China dat aan investeringen gerelateerd is. Om deze doelen te bereiken, is een sterkere internationale samenwerking en dialoog nodig", benadrukt hij.

Alain Quinet, voorzitter van de Franse Commissie voor de Waarde van Koolstof, Deputy CEO van SNCF Reseau, benadrukte dat koolstofneutraliteit afhangt van innovatie en internationale samenwerking. Zijn mening werd gedeeld door Edmond Alphandéry, IFF Vice President, voorzitter van Euro 50 Group en voormalig Franse minister van Economie, die op de conferentie zei dat de drie grootste economieën en uitstoters van koolstof ter wereld, China, de VS en de EU, nauw moeten samenwerken samen om de prijsstelling van koolstof te bevorderen.

Met de introductie van de koolstofmarkt en prijssituatie in Europa, legde Domenico Siniscalco, IFF Vice President, voormalig Italiaans minister van Economie en Financiën en Vice-voorzitter van Morgan Stanley International Limited, uit dat sociaal-politieke factoren, regionale economische kenmerken en industriële structuur leiden tot verschillen in de prijsstelling van koolstof, waar de koolstofprijzen zouden moeten worden gestabiliseerd.

