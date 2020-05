Internationaal financiële-technologieplatform Nium sluit nieuwste financieringsronde af

Nieuwe investeerders zijn onder meer Visa en BRI Ventures

SINGAPORE, 6 mei 2020 /PRNewswire/ -- Internationaal fintech-platform Nium heeft vandaag zijn nieuwste fondsenwerving aangekondigd. Visa, de wereldleider in digitale betalingen, heeft naast bestaande investeerders deelgenomen aan de ronde. Een andere nieuwe investeerder die heeft meegedaan was BRI Ventures, de Corporate Venture-tak van de Indonesische Bank BRI.

De financieringsaankondiging komt vlak na belangrijke overwinningen voor Nium in 2020. Hier volgt een aantal daarvan:

Het winnen van het account van een belangrijke betalingsdienst voor de Europese markt om een miljard euro per jaar te verwerken

Het winnen van een grote internationale aanbesteding voor een van de grootste maritieme ondernemingen ter wereld voor het verwerken van bemanningsbetalingen via creditcard en inningen voor scheepsbeheer

Samenwerking met vooraanstaande Neobank in Azië om te helpen bij uitbreiding naar het buitenland door de bank te voorzien van internationale inningsfunctionaliteit

Ondersteuning van de ontwikkeling van een migratiebank in de VS door middel van integratie van de Nium Banking-as-a-Service-stack

Nium heeft een niche voor zichzelf en zijn gediversifieerde aanbod gecreëerd. Klanten benaderen Nium regelmatig om problemen op te lossen op het punt waarop fondsen verzenden, betalen en ontvangen bij elkaar komen. Als onderdeel van hun eigen productaanbod voor overboekingen voor consumenten en MKB (InstaReM) en remittance-as-a-service-capaciteiten, bereikt Nium nu miljoenen klanten in 10 gelicentieerde rechtsgebieden[1] met Japan en Indonesië als de meest recente toevoegingen. Wat betreft grote ondernemingen bedient Nium klanten op zes continenten. Door middel van een volledig op microservice gebaseerd model lost Nium inefficiënties op waar traditionele betalingsprocessen last van hebben in sectoren als e-commerce, van grote ondernemingen naar MKB-bedrijven, van services zoals loonuitbetalingen tot reis- en onkostenbeheer, enzovoort.

"Ik ben ontzettend blij te kunnen mogen aankondigen dat we weer een financieringsronde hebben afgerond en nog twee prestigieuze investeerders hebben mogen toevoegen aan onze kapitalisatietabel. De deelname door Visa en BRI Ventures is een motie van vertrouwen in ons bedrijfsmodel en zijn veerkracht, ondanks het huidige klimaat", zegt Prajit Nanu, CEO en medeoprichter van Nium.

Nium zal de fondsen gebruiken om verder te bouwen aan de unieke, gediversifieerde betalingsinfrastructuur met daarin zowel consumenten als MKB-ondernemingen, grote ondernemingen, banken en financiële instellingen. Het onlangs opgerichte corpus zal grotendeels worden gericht op productontwikkeling en tuck-in-acquisities die de time-to-market verkorten. Voor dit laatste zal Nium zich zich richten op verticale expertise op markten zoals Europa, India, het VK en de VS.

Nanu: "We zijn geïnteresseerd in spelers op het gebied van infrastructuurtechnologie met capaciteiten in uitgifte, lokale betalingsrails, enzovoort. Zij kunnen ons aanvullen en ons helpen sneller te leveren op markten waarin we groeien."

"De samenwerking tussen Nium en Visa begon begin 2019 toen Nium lid werd van het Visa Fintech Fast Track-programma in de regio Azië/Pacific. We hebben samengewerkt aan nieuwe commerce-ervaringen zoals directe overboekingen voor consumenten en bedrijven in Zuidoost-Azië", zo vertelt Chris Clark, Regional President, Asia Pacific, Visa. "We zijn verheugd ons partnerverband met Nium te kunnen uitbreiden door in hun bedrijf te investeren. Werken met fintechs zoals Nium is zeer belangrijk onderdeel van de strategie van Visa om betalingen voor iedereen, overal en op elk netwerk mogelijk te maken."

"BRI Ventures zoekt altijd naar mogelijkheden om ontwikkelingen in het bankwezen en financiële sector te ondersteunen, vooral voor partners die ernaar streven digitale financiële zorg te bieden aan klanten in Indonesië. We werken al sinds hun InstaReM-dagen nauw samen met Nium. In die tijd verwerkten ze consumentenoverboekingen. We vinden het heel fijn te zien hoe Nium groeit en zijn pakket diensten uitbreidt naar financiële instellingen en grote ondernemingen. De potentie van financiële technologie is grenzeloos en we kijken ernaar uit Nium te kunnen steunen in de uitbreiding van zijn aanwezigheid in Indonesië en verder", stelt Nicko Widjaja, Chief Executive Officer van BRI Ventures.

Nium is met zijn platform voor het verzenden van fondsen, betalen en ontvangen actief in meer dan 90 landen, 65 in realtime en in 63 munteenheden.

[1] Australië, Canada, Europa, Hongkong, India, Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore en de VS.

Over Nium

Nium is een internationaal financieel-technologieplatform en herdefinieert de manier waarop consumenten en bedrijven fondsen wereldwijd verzenden, betalen en ontvangen. Het bedrijf werkt continu aan innovatie om de meest relevante en flexibele oplossingen te kunnen bieden en zo te voldoen aan de behoeften van consumenten en bedrijven. Dit nadat het zich heeft ontwikkeld van uitsluitend consumentenoverboekingen via InstaReM naar het aanbieden van fintech-oplossingen voor bedrijven sinds 2019. Nium is gereguleerd in Australië, Canada, de Europese Unie, Hongkong, India, Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore en de Verenigde Staten en verwerkt miljarden dollars per jaar voor banken en financiële instellingen, de volgende generatie spelers in e-commerce, OTA's en retailgebruikers wereldwijd. Niums investeerders zijn onder meer Visa, BRI Ventures, Vertex Ventures, Vertex Growth, Fullerton Financial Holdings, GSR Ventures, Rocket Internet, Global Founders Capital, SBI Japan, FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden), MDI Ventures, Beacon Venture Capital en Atinum Investment.

