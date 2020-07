International Alliance for Responsible Drinking: CEOs dos principais fabricantes de cerveja, vinho e outras bebidas alcoólicas se unem para apoiar a reconstrução da próspera cultura de cafés, bares e restaurantes perdida pelas comunidades

LONDRES, 3 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A pandemia da COVID-19 apresenta um desafio global sem precedentes de proteger vidas e, ao mesmo tempo, salvaguardar meios de subsistência e comunidades. Somente uma abordagem unida, colaborativa e de toda a sociedade pode oferecer uma resposta global eficaz.

Como guardiões de algumas das marcas de cerveja, vinho e bebidas alcoólicas mais icônicas e populares do mundo, estamos determinados a fazer a nossa parte no apoio a esse esforço global, mantendo nosso compromisso com as centenas de milhares de pessoas que empregamos no mundo todo e os muitos milhões de empresas que apoiamos na cadeia de valor nos setores de agricultura, produção, distribuição, varejo e hospitalidade.

O setor de hospitalidade está entre os mais gravemente afetados pelas paralisações no mundo, mas nunca foi tão valorizado ou esquecido. O fechamento repentino de cafés, restaurantes e bares colocou em foco não apenas quantas vidas dependem financeiramente desses locais, mas também quão vitais são para o tecido social e o bem-estar emocional das comunidades.

A socialização em bares e restaurantes tem sido a que mais faz falta, perdendo apenas para o tempo com amigos e familiares. Para muitos de nós, os dois estão intimamente conectados. De fato, a sensação de ocasião e prazer de ser sociável é tão valorizada que muitos estão dispostos a pagar mais para sair e desfrutar de comida e bebida nesses ambientes, mostrando claramente que as comunidades valorizam seu bem-estar social tanto quanto a saúde física.

Trabalhando em parceria com os principais parceiros, podemos ajudar a reconstruir uma cultura segura e próspera de cafés, bares e restaurantes que pode florescer, apesar dos momentos incertos que enfrentamos atualmente. Por meio de uma resposta de toda a sociedade, podemos novamente criar o ambiente acolhedor que muitos vêm sentindo falta.

Embora nossas empresas sejam muito diferentes, compartilhamos muitos valores. Todos nos orgulhamos das bebidas que produzimos. Queremos garantir que os nossos produtos sejam consumidos de forma responsável de forma que, para aqueles que escolherem consumi-los, seja sempre uma experiência positiva e memorável.

Beber de forma prejudicial não é o nosso interesse. É ruim para os consumidores, ruim para as comunidades que atendemos e, em última instância, ruim para os nossos negócios. Embora tenha havido declínios de longo prazo no consumo excessivo de álcool, nos episódios de dirigir alcoolizado e no consumo de álcool por menores em muitas partes do mundo, há mais coisas que estamos determinados a fazer.

À medida que os governos permitem a reabertura dos locais, trabalharemos com varejistas e outros parceiros comerciais para apoiar as medidas adequadas de distanciamento físico. Também usaremos nossos programas de marketing, promoção de serviços responsáveis e treinamento de garçons para ajudar a evitar que o consumo prejudicial de álcool ameace a atmosfera segura e sociável que as comunidades desejam usufruir. Além disso, reconhecendo o rápido crescimento das vendas on-line e entregas em domicílio de cerveja, vinho e outras bebidas alcoólicas, estamos acelerando os esforços que anunciamos em janeiro para desenvolver padrões globais de comércio eletrônico e salvaguardas para marketing e vendas on-line e entregas, e convidamos plataformas digitais e agentes de entrega para se juntarem a nós.

Ao sairmos da pandemia, continuaremos o diálogo construtivo com governos nacionais, organizações internacionais, especialistas e sociedade civil para entender melhor o que podemos fazer para elevar os padrões e proteger vidas, meios de subsistência e comunidades.

Ao trabalharmos juntos, podemos ajudar as comunidades a reconstruir a próspera e florescente cultura de cafés, bares e restaurantes que é tão valorizada e importante para o nosso bem-estar social.

Assinado: Anheuser-Busch InBev, Asahi Group Holdings, Bacardi, Beam Suntory, Brown-Forman, Carlsberg, Diageo, Heineken, Kirin Holdings Company, Molson Coors, Pernod Ricard e William Grant & Sons

