International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ): Regering van nationale eenheid van Libië houdt spoedvergadering na militaire actie Turkije

WASHINGTON, 4 jan. 2020 /PRNewswire/ -- Naar verluidt hebben verslaggevers van de ICIJ geconstateerd dat de ministerraad van de regering van nationale eenheid op vrijdag 3 januari een spoedvergadering heeft belegd na de goedkeuring van het Turkse parlement om militaire troepen naar Libië te sturen (https://www.dw.com/en/turkish-parliament-approves-sending-troops-to-libya/a-51862889). Mogelijkheden om de inspanningen van de LNA te steunen worden ook besproken. Dit jaar staat de eerste vergadering van de RNE gepland op maandag 6 januari.

Op 17 december 2015 hebben vertegenwoordigers van de belangrijkste Libische groeperingen de Skhirat-overeenkomst getekend (https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20ENG%20.pdf). Het document voorzag in de oprichting van de regering van nationale eenheid en de vorming van de presidentiële raad voor de overgangsperiode, die geacht werd te eindigen met verkiezingen en het aannemen van een grondwet.

Een van de belangrijkste bepalingen van de Skhirat-overeenkomst voor de overgangsperiode: de gehele wetgevende macht behoort aan het Huis van Afgevaardigden. De RNE heeft zonder de goedkeuring van het Huis van Afgevaardigden vooral te maken met beperkingen als het gaat om het afsluiten van internationale verdragen. Het ICIJ onderstreept naar verluidt dat de Libische grondwet nog niet is aangenomen, dat er nog geen verkiezingen zijn gehouden en dat internationale overeenkomsten met het Huis van Afgevaardigden niet worden kortgesloten en naar veronderstelling niet met haar deelname zijn goedgekeurd.

In tegenstelling tot de Skhirat-overeenkomst, aldus de ICIJ, is de RNE naar verluidt niet akkoord gegaan met kandidaten voor sleutelposten als de voorzitter van de Centrale Bank van Libië, de voorzitter van het Libische investeringsfonds en de voorzitter van de National Oil Corporation.

ICIJ herinnert eraan dat de looptijd van de RNE een jaar zou zijn en met maximaal een jaar zou kunnen worden verlengd indien de grondwet niet in het eerste jaar werd aangenomen.

