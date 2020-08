International Endesa B.V. (IE BV) publie ses états financiers intérimaires 2020

AMSTERDAM, 12 août 2020 /PRNewswire/ -- International Endesa B.V. (IE BV) a publié ses états financiers intérimaires 2020 pour la période close le 30 juin 2020. Au cours du premier semestre 2020, IE BV a enregistré une perte nette de 0,1 milliard d'euros, principalement en raison de ses activités opérationnelles ordinaires. La société a réalisé les activités de gestion et d'administration de ses actifs et passifs financiers, y compris le Programme MTN, les prêts intersociétés, les lignes de crédit et les produits dérivés financiers. Les états financiers intermédiaires pour la période close le 30 juin 2020 peuvent être consultés et téléchargés aux adresses suivantes :

Espagnol : https://www.endesa.com/es/accionistas-e-inversores/informacion-economica/estados-financieros-de-endesa-international-bv

Anglais :https://www.endesa.com/en/shareholders-and-investors/financial-information/financial-statements-of-endesa-international-bv

SOURCE International Endesa B.V.