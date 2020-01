International Maritime Industries assina dois "Pedidos de Construção de Novas Sondas" com a ARO Drilling

DHAHRAN, Arábia Saudita, 19 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A International Maritime Industries (IMI) anunciou hoje que assinou dois "contratos de compra de sondas (RPA's – rig purchase agreements)" com a ARO; uma empreiteira de perfuração offshore de classe mundial a qual possui, opera e gerencia uma frota de sondas auto-elevatórias premium e de alta especificação na Arábia Saudita, e um acordo de subcontrato subsequente com a parceira de longa data Lamprell Energy Ltd (LEL) para a construção de duas (2) sondas de perfuração auto-elevatórias Keppel LeTourneau Super 116E. A entrega da primeira sonda deverá ser feita no primeiro trimestre de 2022 e da segunda no segundo trimestre de 2022.