International Maritime Industries assina pedido de VLCC com a HHI e Bahri em apoio ao estabelecimento de uma nova indústria naval na Arábia Saudita

O presidente-executivo da Bahri, Abdullah Aldubaikhi, disse sobre a concessão do projeto: "A Bahri assumiu o compromisso de exercer um papel fundamental na transformação do Reino em um importante centro regional e global de logística e transporte. A Bahri vem explorando novos horizontes de cooperação no setor para promover sua visão. A concessão desse projeto, que fortalece ainda mais nosso forte relacionamento estratégico com a IMI e a HHI, representa um grande desenvolvimento nessa direção. Estamos confiantes de que ela vai impulsionar nossos esforços contínuos para aumentar nossas ofertas e reforçar nossos recursos. Estamos ansiosos para desenvolver uma colaboração frutífera, que irá beneficiar imensamente nossos clientes e nossos acionistas".

A International Maritime Industries, localizada no Complexo Rei Salman para Indústrias e Serviços Navais Internacionais, em Ras Al-Khair, Arábia Saudita, será a maior instalação naval de serviços completos na região do MENA. Quando a construção estiver concluída, a capacidade anual da unidade será de construir quatro (4) novas plataformas offshore e mais de 43 novos navios, incluindo VLCCs, além de servir mais de 260 produtos marítimos. A primeira fase das operações de produção deverá começar no final de 2020, com a unidade atingindo sua capacidade total de produção até 2022. A International Maritime Industries é uma joint venture da Saudi Aramco, Lamprell, Bahri e Hyundai Heavy Industries.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/997175/IMI.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/997176/IMI.jpg

FONTE International Maritime Industries

