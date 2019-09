International Maritime Industries unterzeichnet VLCC-Auftrag mit HHI und Bahri für den Aufbau einer neuen Schifffahrtsindustrie in Saudi-Arabien

Bahri hat seinen ersten VLCC-Auftrag an IMI vergeben, den IMI an HHI untervergeben wird; an dessen erstklassigen Anlagen in Ulsan. Dieser Untervertrag bietet viele Vorteile für IMI einschließlich Wissenstransfer von HHI zu IMI, ein Mechanismus, mit dem die Nutzung von geistigem Eigentum an IMI übertragen werden kann, Pläne für IMI-Mitarbeiter, neue Fertigkeiten im Schiffbau und in der Planung zu erlangen, sowie technische Unterstützung", sagte Fathi K. Al-Saleem, IMI Chief Executive Officer. Er fügte hinzu: „Diese Vereinbarung trägt zum langfristigen Wachstum dieser neuen Industrie in Saudi-Arabien bei und wird es IMI ermöglichen, Supertanker unabhängig nach höchsten Schiffbaustandards in Saudi-Arabien zu bauen."