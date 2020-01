International Maritime Industries unterzeichnet zwei „Neubauaufträge für Bohrinseln" mit ARO Drilling

„Diese Auftragserteilung bietet viele Vorteile für IMI, einschließlich des Transfers von technischem Wissen und geistigem Eigentum von LEL an IMI und eines Mechanismus, um die für die IMI-Mitarbeiter erforderlichen Entwicklungspläne anzugehen, sodass sie erstklassige Fähigkeiten im Anlagenbau und in der Planung erwerben, die sicherstellen, dass IMI gut gerüstet ist, um nach der Eröffnung der Weltklasse-Werft von IMI in Ras Al Khair eigenständig Anlagen zu bauen. LEL wird IMI bei der Lokalisierung der Lieferkette im Königreich unterstützen. Diese Projektvergabe wird daher zum langfristigen Wachstum dieser neuen Industrie in Saudi-Arabien beitragen und IMI in die Lage versetzen, in Saudi-Arabien unabhängig Hubbohrinseln nach den höchsten internationalen Bohranlagen-Baustandards zu bauen", sagte Fathi K. Al-Saleem, Chief Executive Officer von IMI.