INTERNATIONAL PROCESS PLANTS ACQUIERT UNE USINE DE TRANSFORMATION DES GAZ À HAUTE PURETÉ EN LIQUIDE DE CIRE

IPP est à la recherche d'investisseurs souhaitant conclure une entente de coentreprise ou de prise de contrôle

PRINCETON JUNCTION, NEW JERSEY, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- International Process Plants (IPP) et ses affiliés ont annoncé aujourd'hui l'acquisition de Juniper Acquisitions LLC, société mère de l'usine commerciale de transformation des gaz à haute pureté en liquide à Westlake, en Louisiane, soit la seule installation en Amérique du Nord qui produit de la cire à partir de gaz liquéfiés (GTL). Le site d'environ 4,5 hectares desservi par voie ferroviaire et par camion, y compris toute la propriété intellectuelle détenue, peut être acheté, loué, détenu en coentreprise ou vendu.

L'usine suivra la méthode Fischer-Tropsch pour transformer le gaz naturel en cire de paraffine de grande pureté. Elle produira 1 100 barils par jour, et la cire servira à créer des adhésifs, des revêtements, des matériaux de construction et des biens de consommation, comme des cosmétiques, ainsi que des distillats légers et moyens sans soufre qui sont utilisés dans les carburants de transport et les industries de produits chimiques.

IPP fait partie d'un groupe mondial qui acquiert des actifs chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, d'engrais et de polymères. Ce groupe acquiert également des sites qui ferment leurs portes aux fins de relance des actifs pour la fabrication de produits identiques ou différents ou aux fins de relocalisation sur un autre site avec des conditions économiques favorables et dont le terrain sera réaménagé. IPP est à la recherche d'investisseurs souhaitant conclure une entente de prise de contrôle ou former une coentreprise afin de poursuivre le projet.

« Nous sommes très heureux de pouvoir continuer le projet de l'usine de cire de GTL à Westlake. L'économie en plein essor, le solide marché de soutirage, les faibles dépenses d'investissement requises, les marges attrayantes sur les produits de cire de GTL à haute pureté ainsi que la date estimée de mise en service (seulement 18 mois) rendent cette occasion d'investissement intéressante, a déclaré Ron Gale, président d'IPP. Une fois terminé, le projet devrait produire un rendement du capital investi (RCI) de trois ans. »

« Comme le propriétaire précédent a investi plus de 400 millions de dollars dans ce projet, cette offre représente une occasion unique d'entrer dans l'industrie nord-américaine de la cire de GTL à haute pureté et à faible empreinte carbone, et ce, à un coût en capital extraordinairement faible et plus rapidement que n'importe quel nouvel arrivant sur le marché », a ajouté Ross Gale, vice-président et directeur des acquisitions chez IPP.

Depuis 1978, la société International Process Plants (IPP) est devenue le principal facilitateur mondial d'occasions de croissance dans le secteur de la fabrication, plus précisément dans les domaines des produits chimiques industriels, spécialisés, fins et pétrochimiques, des engrais, des polymères et des produits pharmaceutiques. IPP favorise la croissance industrielle durable en développant des actifs existants et déjà installés qui sont immédiatement disponibles, et ce, à une fraction du coût et du temps requis pour la mise en marché de nouveaux actifs. La société possède un portefeuille international composé de 14 sites industriels intégraux, plus de 110 usines complètes et plus de 15 000 systèmes et équipements de premier plan. Pour en savoir plus sur IPP, visitez le site www.ippe.com.

Contact pour les médias : Contact pour les clients : Kath Searle Ross Gale Tél. : 617.680.2965 Tél. : 609.586.8004 Adresse e-mail : [email protected] Adresse e-mail : [email protected]

