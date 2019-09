Internationale erkenning voor Saoedische ontwikkelingsinspanningen in Jemen, tijdens de SDRPY-tentoonstelling in New York

NEW YORK, 26 september 2019 /PRNewswire/ -- Deze week houdt het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY - Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen) een speciale tentoonstelling in samenhang met de 74e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) in New York, om het Saoedische programma en de ontwikkelingsinspanningen in Jemen te introduceren.