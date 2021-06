Internationales Kindersozialprogramm von Gazprom Football for Friendship vereint Teilnehmer aus über 200 Ländern und stellt dritten GUINNESS WORLD RECORDS™ auf

Eine der Besonderheiten der diesjährigen Saison war die Austragung der 2021 Football for Friendship eWorld Championship auf dem Multiplayer-Simulator Football for Friendship World (F4F World). Dieser wurde im Dezember 2020 gestartet und ist kostenlos in 27 Sprachen abrufbar. Entsprechend den Prinzipien von F4F fand die F4F eWorld Championship in gemischten internationalen Teams statt. Das Finale gewann die Mannschaft Argali mit Spielern aus Aruba, Belize, Guatemala, Costa Rica und Mexiko.

In Anerkennung ihrer Arbeit im internationalen Kinderpressezentrum wurden junge Journalisten aus Bangladesch, Bolivien, Ungarn und den USA als „Beste Journalisten" ausgezeichnet. Coaches und junge Spieler aus über 350 Fußballakademien und -schulen beteiligten sich an den sportlichen Aktivitäten des Programms, aber auch an Umwelt- und Bildungsprojekten. Der International Football for Friendship Award ging an Fußballakademien in Afghanistan, Indien, Sri Lanka und Togo für ihre Initiativen im sozialen Bereich.

Im Rahmen der Abschlussveranstaltungen der neunten Saison stellten die Teilnehmer den dritten GUINNESS WORLD RECORDS™ von F4F für die meisten Besucher eines virtuellen Stadions auf. Das Programm hält bereits zwei GUINNESS WORLD RECORDS™.

Viktor Zubkov, Aufsichtsratsvorsitzender von PAO Gazprom: „Ich freue mich sehr, dass Football for Friendship rund um den Erdball immer mehr Freunde und Unterstützer gewinnt. Und das nicht nur unter Kindern, sondern auch deren Eltern sowie Fußballakademien und -vereinen. Gazprom engagiert sich in vielen sozialen Initiativen, darunter im Sport. Meiner Meinung nach ist Football for Friendship gerade heute eine der wichtigsten und notwendigsten internationalen sozialen Projekte."

Über Football for Friendship:

Das Internationale Sozialprojekt für Kinder Football for Friendship besteht seit 2013. Es wird von Gazprom organisiert. In den vergangenen neun Spielzeiten haben über 16.000 Kinder und Jugendliche aus 211 Ländern und Regionen an dem Programm teilgenommen. Über sechs Millionen Menschen unterstützen das Projekt.

