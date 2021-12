Internet via satélite ajuda a transformar filha de cacauicultores em empresária premiada

A história começou a mudar em 2019 quando, em uma viagem a trabalho por uma empresa de cosméticos à Madrid, Josiane descobriu que o melhor chocolate de uma conceituada loja era produzido no Brasil por uma brasileira. "Voltei determinada a pesquisar o que era chocolate de qualidade e se era possível obter esses grãos na fazenda do meu pai", conta.

Após estudar e se especializar no assunto, viu que o cacau convencional cultivado na fazenda do pai poderia ser transformado em cacau fino, adequando os métodos de cultivo, colheita, fermentação e secagem. Com a mudança na produção, a arroba do fruto, até então comercializada por R$ 200, passou a valer cerca de R$ 800.

Apesar da valorização do fruto, Josiane suspendeu a venda dos grãos como matéria-prima para a indústria, abandonou a carreira de gerente na empresa de cosméticos e decidiu utilizar o cacau fino cultivado pelo pai para produzir seu próprio chocolate. Em Iguaí, o pai realiza o cultivo, a colheita e seleção dos frutos, e então finaliza sua parte no processo com a fermentação e secagem dos grãos. Já secos, esses grãos são enviados para a fábrica de Josiane, em São Paulo, onde acontecem os processos de torra dos grãos, separação das cascas, moagem, conchagem, temperagem e, então, a moldagem e finalização do chocolate.

Conectividade

Josiane participou da colheita dos grãos na propriedade em Iguaí, mas o retorno para casa em São Paulo exigiu a necessidade de acompanhar à distância o processo fino de produção. "A comunicação com minha família era muito difícil, não havia sinal de internet na fazenda e, em dias de chuva, nem o telefone funcionava", explica.

A solução para a falta de conectividade veio quando descobriu a HughesNet, serviço de internet via satélite da Hughes do Brasil, subsidiária da Hughes Network Systems LLC (HUGHES). "Meus pais nunca haviam tido contato com internet, era tudo muito novo", declara.

Uma vez conectados, pai, mãe e filha conseguiram acompanhar juntos e em tempo real todos os testes de produção, incluindo a importante "prova do corte", que determina o nível de fermentação, a coloração das amêndoas e eventuais defeitos, como mofo, insetos e germinadas. "A todo momento eu pedia que enviassem fotos e vídeos", conta Josiane.

Para transformar o cacau em chocolate, Josiane importou dos Estados Unidos uma máquina para refinar os grãos do cacau fino cultivado pelo pai, que seguem da Bahia direto para o bairro do Grajaú, periferia de São Paulo, onde Josiane montou sua fábrica de chocolates. "Eu já morava em São Paulo quando decidi transformar o cacau do meu pai em chocolate, então parte do processo ele faz lá na fazenda e me envia a matéria-prima para eu trabalhar aqui. É um trabalho de equipe, em família, tudo através da internet".

Luzz Cacau

A marca hoje atua com seis categorias de chocolate, com destaque para o chocolate ao leite com 52% cacau, premiado no ano passado no Bean to Bar Brasil, um dos prêmios mais conceituados do país. Josiane se prepara agora para receber a premiação da Chocolate Academy de Londres, competição da qual sua iguaria já é uma das finalistas entre 5,8 mil produtos.

Comercializado pelo site e em mais de 70 pontos de vendas espalhados pelo Brasil, a Luzz Cacau realizou, no início deste ano, a primeira exportação para o Canadá. Para ampliar a produção, Josiane projeta agora atuar como consultora, ajudando familiares e vizinhos na "virada da fazenda", como é popularmente conhecido o processo de mudar a produção do cacau convencional para o cacau fino. "Vai ter chocolate com origem do cacau da fazenda de meu pai e de outros lugares. Quero que o mundo conheça o cacau fino do Brasil", planeja.

