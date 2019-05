Interop Technologies consigue la primera acreditación mundial GSMA de Perfil Universal 2.0 A2P para RCS

- Interop Technologies consigue la primera acreditación mundial GSMA de Perfil Universal 2.0 A2P para servicios de comunicaciones enriquecidas (RCS)

FORT MYERS, Florida y DUBLÍN, 22 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Interop Technologies, un proveedor mundial de soluciones de comunicación avanzadas y servicios gestionados basados en la nube, ha anunciado hoy que es el primer proveedor de soluciones de servicios de comunicaciones enriquecidas (Rich Communications Services o RCS, por sus siglas en inglés) que ha logrado la acreditación más reciente de GSMA para el Perfil Universal (UP) 2.0 de aplicación a persona (Application-to-Person o A2P, por sus siglas en inglés). Esta acreditación complementa la anterior triple acreditación de perfil universal UP 1.0 de Interop Technologies en infraestructura (framework), llamadas enriquecidas y mensajería, y afianza su compromiso continuo con los estándares del sector, las soluciones de mensajería móvil de categoría mundial y la interoperabilidad global para los operadores móviles.

Interop Technologies recibió la acreditación UP 2.0 para RCS al completar con éxito un exigente proceso de pruebas realizado con algunos de los principales fabricantes de teléfonos móviles, como Samsung Electronics y LG Electronics. Las especificaciones de la acreditación UP 2.0 A2P para RCS cuentan con elementos que permiten la mensajería como plataforma (Messaging-as-a-Platform o MaaP, por sus siglas en inglés) tales como API, integración de chatbot y autenticación y seguridad mejoradas. La compatibilidad con la mensajería A2P, las tarjetas enriquecidas, el control de la privacidad y la protección contra el spam también se incluyen en las características de estos sistemas para que el sector de la mensajería empresarial A2P para RCS pueda adoptarla con celeridad, un sector que los analistas de Juniper Research estiman que en 2022 generará unos ingresos de 9100 millones de dólares para los operadores.

"Los servicios RCS ofrecen a las operadoras de telefonía móvil las herramientas necesarias para regresar a su posición legítima, justo en el centro de la vida móvil de sus abonados; y, así, bloquear el comportamiento parasitario de los oportunistas que no cuentan con las instalaciones para monetizar aún más sus inversiones en la red. Esta es nuestra última y mejor oportunidad de hacerlo y no podemos permitir que el hecho de no cumplir las normas o que los desajustes de los objetivos entre las partes interesadas se interpongan en el camino de este momento de transformación para nuestro sector", ha afirmado John Dwyer, presidente y director ejecutivo de Interop Technologies. "La misión principal de Interop es ayudar a situar a los operadores de nuevo donde les corresponde, justo en el centro del universo móvil, y, después, a ayudarles a mantenerse ahí. Por este motivo, estamos absolutamente comprometidos con las normas, la excelencia técnica y con una completa armonización con los objetivos de nuestros clientes a lo largo del ciclo de vida de nuestros productos".

La solución completa de RCS de extremo a extremo de Interop Technologies se desarrolló y construyó internamente e incluye una red central IMS core nativa de la nube, servidores de aplicaciones RCS, RCS Interconnect Hub, RCS Business Messaging Platform, aplicaciones RCS nativas o descargables, y soporte para clientes y dispositivos que cumplen con las normas.

Dwyer añadió: "Ofrecemos una gran variedad de opciones de implantación para distintas configuraciones comerciales y técnicas para que podamos prestar un soporte completo a la gestión del ciclo de vida del producto de los operadores. Esto significa que les permitimos elegir entre una licencia perpetua en sus instalaciones físicas, alojada en la nube o en una nube privada (totalmente gestionada in situ) con la opción de pasar de una a otra a medida que cambian sus necesidades. Es importante para nosotros hacer que los operadores puedan obtener lo que necesitan y cuando lo necesitan de la manera más fácil posible".

El RCS es el protocolo de comunicación que lleva un paso más allá las capacidades de la mensajería SMS estándar con prestaciones mejoradas, funcionalidades avanzadas de atención al cliente y oportunidades personalizadas de participación para los abonados con empresas, marcas y negocios. El proceso de acreditación de GSMA para UP se llevó a cabo para garantizar la interoperabilidad de todas las soluciones del mercado de RCS y definir una norma con la que acelerar su implementación en todo el mundo. Una serie de pruebas organizadas por el organismo GSMA reúne a clientes de RCS y proveedores de soluciones para demostrar la calidad y disposición de su tecnología antes de un lanzamiento comercial.

Interop Technologies es un proveedor líder en servicios de comunicación enriquecida (RCS, por sus siglas en inglés) en todo el mundo. A través de su solución de RCS de extremo a extremo acreditada por GSMA, la compañía está comprometida a la hora de volver a situar a los operadores móviles en el centro de la vida móvil de sus abonados proporcionándoles una tecnología líder en el sector, normalizada y de grado de telecomunicaciones con el más elevado nivel de flexibilidad de implantación y administración del ciclo de vida disponible. Interop Technologies tiene su sede mundial en Fort Myers (Florida), y cuenta con oficinas en Irving (Texas), así como con una sede regional para la región de Europa, Oriente Medio y Asia (EMEA) en Dublín (Irlanda). Interop también cuenta y gestiona centros operativos de red georredundantes en Norteamérica y Europa. Obtenga más información sobre nuestras soluciones de comunicación líderes en el sector para operadores móviles en www.InteropTechnologies.com

