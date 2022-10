Interplex erweitert Produktportfolio von E-Mobility-Lösungen mit einem bahnbrechenden Batterie-Interconnection-System

Bahnbrechende neue Interconnection-Produktlösungen für prismatische Zellen – mit einer Betriebsweise, die vollständig bereit für die Massenproduktion ist

SINGAPUR, 11. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Interplex, ein Anbieter von kundenspezifischen Interconnection-Lösungen, hat sein Produktportfolio an Interconnection-Lösungen für den Einsatz in Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) weiter ausgebaut. Nachdem sich Cell-PLX™ bereits mit Batteriemodulen basierend auf zylindrischen und standardmäßigen Zellen als populär erwiesen hat, ist die neueste Version speziell für die nächste Generation von prismatischen Zellen optimiert.

Interplex Cell-PLX™ optimized for next generation prismatic cells.

Cell-PLX ist Teil einer umfangreichen Palette von Lösungen, die die Implementierung von EV-Batterien unterstützen (einschließlich Batteriemodulgehäuse. Kühlplatten, Sammelschienen usw.). Diese Schaltungsträger nutzen die umfassende vertikale Integration, die Interplex von anderen Anbietern unterscheidet – hier sind Stanzen und Formen sowie die Montage (einschließlich Laser- und Ultraschallschweißen) und die Tests schon abgedeckt. Aus diesem Grund verfügt das Unternehmen über einen maximalen Spielraum für technische Innovationen – damit Kunden Zugang zu wirklich differenzierten Produkten erhalten.

Die Interconnection-Plattform von Cell-PLX, die die Leistungsanforderungen der Automobilindustrie USCAR 2-6 erfüllt, bietet die Datenübertragungsfunktionen, die für die konstante Überwachung von Spannungs- und Temperaturparametern erforderlich sind, mit der Möglichkeit, Batteriemodulspannungen von 12 V bis über 800 V abzudecken. Dank der inhärenten Skalierbarkeit kann sie an jede Batterieform oder -größe angepasst werden und eignet sich für Batteriemodule, die aus Tausenden von Zellen bestehen.

Durch das neue Cell-PLX-Angebot ist Interplex nicht nur in der Lage, herkömmliche prismatischen Zellen in Kunststoffträgern zu handhaben, sondern auch die laminierten prismatischen Zellen mit höherer Dichte, die Erstausstatter von Elektrofahrzeugen jetzt für ihre Batteriemodelle spezifizieren. Diese Interconnection-Lösungen können Stromdichten von bis zu 15 A/mm² handhaben. Ihre außergewöhnliche Robustheit bedeutet, dass sie auch dann weiterhin funktionieren, wenn sie starken Vibrationen ausgesetzt sind. Sie können mit einer Auswahl von Stromsammelschienen aus Aluminium oder Kupfer geliefert werden, die jeweils mit einer dielektrischen Isolationsschicht mit der Einstufung UL 94 versehen sind. Es stehen Kunststoff- oder Metallgehäuseoptionen zur Verfügung, die beide auf höchstem Präzisionsniveau hergestellt werden.

„Die Integration laminierter prismatischer Zellen in Batterien von Elektrofahrzeugen bedeutet, dass größere Mengen an Energie in einem kompakteren Raum gespeichert werden können. Dies ist eindeutig vorteilhaft, was zu Batteriemodulen führt, die schmalere Abmessungen haben und leichter sind", erklärt Randy Tan, Product Portfolio Director for Energy, Inter Connects bei Interplex. „Eine Interconnection-Technologie zu haben, die gezielt an diesen Zellen ausgerichtet ist, ist von entscheidender Bedeutung. Dies sollte neben einer ausreichenden Isolierung eine überlegene Signalqualität bieten. Darüber hinaus müssen die beteiligten Produktionsprozesse bereit sein, die Volumenanforderungen der Kunden zu erfüllen. Viele Anbieter sind jedoch noch nicht in der Lage, dies anzubieten."

„Mit den neu eingeführten Cell-PLX-Interconnection-Systemen sind wir jetzt gut positioniert, um Automobilerstausstatter zu bedienen, die laminierte prismatische Zellen in ihren Batterien mit einer flexiblen, volumenstarken Lösung einsetzen wollen, die eine hervorragende Leistung bietet."

Mehr über die E-Mobility-Lösungen von Interplex erfahren Sie in Halle 1 an Stand 1229 auf der IZB oder aufwww.interplex.com.

Informationen zu Interplex

Interplex, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Design und Herstellung von mechanischen und Interconnection-Produkten, ist die zentrale Anlaufstelle für die Lösung komplexer Designherausforderungen für die Märkte E-Mobilität, Informationen und Kommunikationen sowie Medizin- und Biowissenschaften. Wir schaffen Mehrwert, indem wir unseren Kunden helfen, ihre Gesamtbetriebskosten zu reduzieren. Wir erreichen dies, indem wir unsere einzigartigen multidisziplinären Fähigkeiten sowohl aus der Elektromechanik als auch der Mechanik nutzen. Interplex hat seinen Hauptsitz in Singapur und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiter an 33 Standorten und 13 Ländern, in denen alle seine Aktivitäten auf sozial verantwortliche Art und Weise und mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt durchgeführt werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.interplex.com

