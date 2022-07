Interplex se compromete a "Tornar a Sustentabilidade uma Realidade"

Relatório de Sustentabilidade Global de 2021 da Interplex mostra uma redução de 11% na intensidade de CO 2

A adoção da energia solar compensa 2,1% do consumo anual de eletricidade da empresa

Empresa implementa medidas para reduzir as emissões totais de gases de efeito estufa (GEE) em 50% até 2030

SINGAPURA, 13 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Interplex, uma empresa de classe mundial dedicada a oferecer soluções e produtos mais adequados, lançou hoje seu Relatório de Sustentabilidade Global de 2021. O relatório divulgou os esforços da empresa para alcançar otimização máxima de energia, aumentar a parcela de uso de energia renovável, melhorar a conservação da água e, de forma responsável, reduzir o desperdício e efetuar as atividades de abastecimento.

A Interplex reduziu suas emissões de de CO 2 em 11% ao adotar iluminação por LED em 93% de suas instalações. A empresa também instalou painéis fotovoltaicos em 12% das instalações, gerando 3.165 MWh de energia solar, o que compensa 2,1% de seu consumo anual de eletricidade. A Interplex já alcançou uma classificação C de Mudanças Climáticas do CDP .

Além disso, 91% das fábricas da Interplex obtiveram certificação ISO 14001:2015 para sistemas de gestão ambiental, e a empresa pretende obter a certificação em 100% das fábricas até o ano fiscal de 2023.

Em 2021, a Interplex tornou-se signatária do WASH Pledge. A empresa está empenhada em implementar e apoiar o acesso à água potável, saneamento e higiene para os funcionários de todos seus escritórios, fábricas e cadeia de valor, bem como para as comunidades onde atua. Os esforços da Interplex para melhorar a eficiência hídrica desde 2019 resultaram em uma redução de 37% no uso global de água em todas suas instalações, resultando em uma melhoria na classificação de gestão hídrica do CDP de C para B .

A Interplex continua a fazer grandes progressos em termos de diversidade de gênero. As mulheres correspondem a 43,1% das novas contratações, atingindo 40,9%da força de trabalho da Interplex, com 22,6% ocupando cargos de gerência.

A saúde e a segurança no local de trabalho continuam sendo grandes prioridades para a Interplex. Todas suas fábricas concluíram uma avaliação de riscos sanitários e à segurança como parte da implementação do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional da empresa, e 21% obtiveram a certificação ISO 45001:2018.

Nos últimos anos, a Interplex estabeleceu uma sólida posição no mercado de mobilidade elétrica, graças a sua posição de liderança no projeto e fabricação de soluções personalizadas de interconexão e produtos mecânicos. Com ênfase em P&D e desenvolvimento de produtos inovadores, a Interplex está ajudando as indústrias na transição para uma economia de baixo carbono. "Estou especialmente orgulhoso de nossas mais recentes inovações de produtos, as placas bipolares de células de combustível a hidrogênio e Cell-PLX™, ambas parte de nosso negócio de soluções de energia. Esses exemplos ajudarão nossos clientes a fazer a transição para formas de transporte mais limpas,", disse Alessandro Perrotta, CEO da Interplex Holdings Pte. Ltd.

A Interplex tem sido reconhecida por seus esforços em matéria de boa responsabilidade social corporativa. A empresa recebeu uma medalha de platina da EcoVadis , o maior e mais confiável fornecedor mundial de classificações de sustentabilidade empresarial. Esse reconhecimento insere a Interplex no grupo de 1% das melhores empresasavaliadas em todo o mundo.

"Estamos fazendo um progresso constante para atingir nossas metas, objetivos e ambições de sustentabilidade ", complementou Nantha Kumar Chandran, diretor de sustentabilidade e vice-presidente de operações globais de revestimentos na lnterplex Holdings Pte. Ltd.

A Interplex estabeleceu inúmeras metas de responsabilidade para os próximos anos. Em abril de 2022, a empresa assumiu o compromisso de estabelecer metas de redução de emissões em conformidade com a iniciativa Science Based Targets (SBTi) e declarou seu apoio à Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD ). A Interplex pretende equipar 100% de suas instalações com iluminação com eficiência energética até o ano fiscal de 2022; reduzir mais de 19 mil tCO 2 alternando para fontes de energia renovável e obter a certificação ISO 45001:2018 (sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional) para todas suas instalações até 2024. A Interplex também intensificará seus esforços de P&D para oferecer mais soluções ecológicas inovadoras a seus clientes.

Leia o relatório completo aqui

Sobre a Interplex

A Interplex é uma empresa de classe mundial dedicada a oferecer soluções e produtos mais adequados. Nossa presença global, conhecimento técnico e fabricação verticalmente integrada nos permitem solucionar problemas complexos dos clientes. Nossa oferta diferenciada baseia-se na combinação de habilidades de projeto em tecnologia de interconexão, engenharia mecânica e de alta precisão. Sediada em Singapura, mais de 13 mil talentos da Interplex trabalham globalmente em 33 unidades e 13 países. Sustentabilidade e inovação são os motivadores da Interplex para desenvolver e fabricar produtos de forma responsável a fim de minimizar nossa pegada ambiental e promover nossa abordagem de retribuição à sociedade.

Saiba mais em www.interplex.com

