INTERSECT BY LEXUS-NYC le da la bienvenida como nuevo restaurante integrado rotativo a Manresa, un restaurante con tres estrellas MICHELIN, y presenta una nueva área para comidas al aire libre

"Manresa representa el más alto nivel de maestría culinaria, y traer esta experiencia sin parangón a INTERSECT nos llena de entusiasmo", afirmó Rachel Espersen, la principal responsable de INTERSECT BY LEXUS - NYC . "Tras un invierno difícil para los neoyorquinos y los restaurantes, es estimulante poder ofrecer el sabor de California en Nueva York con la cocina distintiva de la costa central del Chef Kinch y nuestra nueva experiencia de comidas al aire libre".

Manresa

Ubicado en el poblado de Los Gatos al pie de las montañas Santa Cruz y al sur de San Francisco, Manresa presenta la cocina inventiva de su renombrado chef y propietario David Kinch. Con su perspectiva culinaria distintiva inspirada en la costa de California, y el tipo de cocciones basadas en los ingredientes y técnicas modernas que estudió alrededor del mundo, Kinch ha logrado situarse en los puestos más relevantes de la cocina californiana. El chef Kinch aportará a INTERSECT su ideología californiana "de la granja a la mesa", con un menú cuidadosamente seleccionado que utiliza los productos e ingredientes más frescos de la experiencia culinaria de la Costa Oeste en la ciudad de Nueva York. Su búsqueda de productos excepcionales permite que los comensales tengan una experiencia de cena distinguida, con menús preparados todas las noches con ingredientes de la más alta calidad.

"En este momento de entusiasmo y optimismo, esta alianza nos da la oportunidad de colaborar con un equipo excepcional y compartir los valores de nuestro Manresa de la Costa Oeste con amigos y comensales neoyorquinos", comentó el chef Kinch. "En INTERSECT BY LEXUS vamos a adaptar nuestra creatividad y presentar menús de degustación y a la carta que reflejen la refinada experiencia de cenar en Manresa".

En INTERSECT BY LEXUS - NYC los comensales podrán elegir entre menús de degustación o a la carta, que presentan platos como sashimi de besugo con sésamo, rábanos y cítricos, pato añejado asado con vegetales de granja y zumo de zanahoria fermentado, bife japonés con cebollas, puerros y setas horneados en sal, y crema helada de caramelo salado con ruibarbo escalfado, limón meyer y pizcas de mantequilla quemada. La lista de bebidas de Manresa en INTERSECT se centrará en vinos de las montañas de Santa Cruz en California y de las regiones francesas de Burgundy y Champagne.

El Lounge

El nuevo destino en la planta baja invita a los clientes a un espacio de atmósfera lujosa aunque accesible, con un nivel culinario magistral y cócteles artesanales. La experiencia del lounge presenta un menú único y novedoso del Chef Ejecutivo y Maestro Culinario de Lexus Nickolas Martinez, inspirado en sus viajes internacionales y en los restaurantes rotativos que pasaron por INTERSECT, con un guiño a la filosofía japonesa de la hospitalidad omotenashi.

El espacio que antes funcionó como cafetería y galería se ha reimaginado como una pausa dentro de la ciudad de Nueva York, donde se invita a los clientes a disfrutar la nueva oferta y relajarse. Con sus pequeños platillos complementados por sake, champaña y cócteles diseñados por el experto en cócteles artesanales Nick Bennett (Porchlight, Cedric's, Booker y Dax), este espacio acogedor invita a los clientes a ingresar, tomar un trago o un bocadillo liviano y distenderse. Los platos de elaboración experta incluyen bocadillos, brochetas y opciones crudas como Temaki de bife wagyu A5 con mostaza, ajo crocante y caramelizado de soya, Tempura de shiso y langostacon salsa ponzu y Brochetas de cerdo y foiecon mitsuba y glaseado de garam masala. Entre los cócteles de Bennett podemos mencionar a Ice Ice Baby, con leche de arroz, vermut blanco, vino de jerez oloroso y raspado de hielo, Island Time con ron, licor Chartreuse verde lavado con aceite de coco, jugo de piña y menta, y Smoke Showcon whisky japonés, vermut, amaretto y humo de pacana.

Cenas al aire libre

INTERSECT presentará a los comensales una experiencia moderna de cenas al aire libre diseñada por el Rockwell Group. El concepto de diseño traslada los valores de Lexus —inspirado diseño, innovación sin descanso y experiencias excepcionales— en un área de acera flexible y modular donde tomar asiento que incluye un pabellón para cenas delimitado por un encuadre. En su interior, las cuatro áreas para cenar del pabellón están recubiertas con paneles cálidos de madera de sapelí con divisiones transparentes inspiradas en la parrilla de un Lexus, e incluye cordones operables que permiten que los clientes controlen la iluminación, el flujo de aire y la privacidad. El pabellón, junto con las siete (7) mesas cubiertas por sombrillas situadas a lo largo del exterior de INTERSECT, evoca la paleta de colores del interior del restaurante y sirve como extensión del espacio interior destinado a comidas. Los comensales que cenen al aire libre disfrutarán los platos del menú a la carta de Manresa.

En cumplimiento de las directrices y protocolos de cumplimiento obligatorio, junto con los estándares de salud y seguridad de Union Square Hospitality Group y Lexus, INTERSECT seguirá operando con la seguridad de los empleados, los clientes y la comunidad próxima como prioridad. Todo el personal debe llevar mascarillas faciales y guantes, y se implementa un protocolo de rastreo de contactos, que incluye someter a todos los clientes a controles de temperatura y un relevamiento con código QR para poder proporcionar información de contacto para rastreos.

INTERSECT BY LEXUS – NYC se encuentra en 412 West 14th Street New York, New York 10014. Tanto el lounge como el restaurante abrirán miércoles y domingos de 5 a 10 p.m., y de jueves a sábados de 5 a 11 p.m. Puede encontrar el sistema de reservas, junto con mayores detalles sobre los protocolos de salud y seguridad en Intersect-NYC.com.

ACERCA DE INTERSECT

INTERSECT BY LEXUS es un espacio único en ciudades globales selectas donde el público puede experimentar los valores del estilo de vida de Lexus. Inaugurado en la ciudad de Nueva York el 15 de noviembre de 2018, los clientes pueden acercarse a Lexus a través de la comida y la cultura. Como un destino dentro del destino, INTERSECT ofrece un programa de restaurantes integrados rotativos, que permiten a los neoyorquinos y los viajeros globales abordar repetidamente nuevas aventuras gastronómicas.

