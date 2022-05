Intersolar Europe 2022: Trina Solar apresentará lançamentos globais de produtos e soluções solares fotovoltaicas inteligentes

Como líder verdadeiramente comprometida no mercado europeu, a Trina Solar criou um portfólio dedicado de módulos rooftop, adaptados às necessidades dos clientes regionais. A linha de produtos atual está sendo atualizada para um desempenho mais aprimorado, mantendo um alto grau de compatibilidade não apenas com os componentes do sistema BOS (equilíbrio do sistema), mas também com os padrões locais de construção.

A Trina Solar lança oficialmente sua segunda geração de módulos rooftop universais da Vertex S, com até 430 W, e os módulos Vertex de 580 W para grandes projetos comerciais e industriais (C&I). Os novos itens da linha de 210 mm (G12) apresentam células inovadoras com base em uma nova geração de wafers retangulares de silício (G12R) de 210 mm, resultando em maior eficiência e potência em comparação com produtos similares no mercado. A potência de módulo único representa aumento de até 30 W.

Para complementar a linha rooftop, foi desenvolvido o novo módulo Vertex S+. A solução premium conta com um projeto de vidro duplo, células Vertex tipo N de 210 mm e foi projetada para máxima compatibilidade e fácil instalação. O Vertex S+ vem com uma garantia estendida de produto de 25 anos e garantia de desempenho de 30 anos.

Aumento de até sete por cento da capacidade de instalação, com mais energia limpa

A eficiência dos dois módulos atualizados é 0,2 a 0,3% maior, alcançando até 21,5%, ao mesmo tempo em que oferece um valor de sistema excepcional. A nova geração Vertex S pode aumentar de cinco a sete por cento a capacidade de instalação em telhados residenciais. Uma maior geração de energia atende a necessidades mais altas para o consumo doméstico diário e à demanda de energia de veículos elétricos.

Devido à maior potência do string, o custo dos cabos fotovoltaicos e dos sistemas de montagem é menor e o tempo de instalação é reduzido. Enquanto isso, o custo de transporte e armazenamento é mais competitivo, gerando economias significativas no equilíbrio do sistema (BOS) para os desenvolvedores. Em telhados comerciais, é possível economizar até dois por cento do custo do investimento inicial. Comparado aos módulos de referência de 410 W, cada contêiner pode transportar um produto Vertex S 430 W adicional de 18,7 kW, para uma carga de até 402 kW, reduzindo significativamente as emissões de CO2.

Eles são amplamente utilizados em todo o mundo para atender às metas locais de redução de emissões de carbono. Além disso, os novos produtos são perfeitamente compatíveis com uma ampla gama de inversores convencionais e sistemas de montagem.

A nova geração de produtos é compatível com todos os tipos de telhados. Com essas atualizações mais recentes, a Trina Solar destaca sua liderança em cenários de aplicação em telhados residenciais, comerciais e industriais em todo o mundo, mas também particularmente no mercado europeu.

Módulo bifacial: o novo campeão de sistemas em escala de serviços públicos

Os visitantes encontrarão em exposição a linha completa de módulos bifaciais de vidro duplo Vertex de 550 W a 670 W, o novo padrão de confiabilidade e eficiência em projetos solares em escala de serviços públicos para menor LCOE e rendimento máximo, que conta com garantia estendida de desempenho de 30 anos.

Gonzalo de la Viña, diretor para a Europa da Trina Solar, comentou: "A Trina Solar tem desempenhado um papel de liderança na região há mais de 15 anos, com mais de 22 GW enviados para nossos mercados até o momento. Criamos uma equipe extraordinária de mais de 250 funcionários em todos os principais mercados europeus. Parte de nossos produtos e soluções foram desenvolvidos na Europa, para a Europa. A nossa equipa europeia mantém-se firme na nossa missão de promover energia à prova de futuro para a Europa."

FONTE Trina Solar Limited

