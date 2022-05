Intersolar Europe | Les modules Niwa de Jolywood Solar brillent

Le marché du PV distribué en Europe

TAIZHOU, Chine, 13 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le salon Intersolar Europe s'est ouvert au Messe München le 11 mai 2022. Des entreprises et experts de l'industrie photovoltaïque venus du monde entier se sont rassemblés pour partager et discuter des dernières prouesses technologiques en matière de photovoltaïque. Jolywood Solar dévoile ses modules Niwa et présente la technologie avancée de type N et les solutions intelligentes au monde. Intersolar Europe est le salon professionnel le plus important et le plus influent du monde dans le domaine de l'énergie solaire.

Le stand de Jolywood est populaire parmi les visiteurs, avec ses 210 modules ultra-haute puissance et ses modules Niwa qui ont attiré l'attention du public, et l'ambiance était rythmée par l'enchaînement des négociations.

Le module de Niwa entièrement noir adopte un agencement de 54 demi-cellules et assure une production d'énergie bifaciale avec une feuille de fond transparente, assurant une puissance de sortie maximale de 430W. Le cadre et le wafer entièrement noirs créent un module entièrement noir extrêmement esthétique qui redéfinit les normes du produit haut de gamme, équilibrant parfaitement le ratio coût/apparence. Précédemment, Jolywood a atteint une efficacité de 25,4% en laboratoire avec un wafer de 182mm.

Le module 210, le dernier module cellule de Jolywood avec un wafer ultra-large de 210mm, existe en deux versions, à savoir le JW-HD120N et le JW-HD132N, avec des puissances de sortie maximales respectives de 635W et 700W selon les tailles. Ce module est adapté à des projets commerciaux, en particulier dans les zones désertiques.

Le module 210 ultra haute puissance et le module Niwa utilisent la technologie J-TopCon2.0 développée par Jolywood, avec des caractéristiques techniques d'une puissance et d'une efficacité exceptionnelles, une faible dégradation, et les avantages d'un produit haute performance à bas coût, le tout dans un design éblouissant. Ils sont largement utilisés dans tous les scénarios d'application, tels que les projets solaires au sol à grande échelle, les toits de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels (C&I), et sont largement approuvés et reconnus par les clients.

« C'est un grand honneur pour nous de participer à l'Intersolar Europe et de contribuer à promouvoir le développement des énergies renouvelables à l'échelle mondiale. Le statut de Jolywood Solar sur le marché international du PV ne serait pas possible sans des partenariats en amont et en aval de la chaîne industrielle mondiale, a déclaré Xie Xiaofan, directeur du commerce international des modules chez Jolywood Solar. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les clients qui ont fait confiance à Jolywood Solar et à nos produits. Nous continuerons de travailler ensemble pour que l'énergie propre profite à toute l'humanité. »

