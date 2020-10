INTERSOUND publie un hommage à un ancien membre du groupe The Beatles

Norman Candler réinterprète John Lennon

MUNICH, Allemagne, 8 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Hommage à John Lennon : si l'ancienne star des Beatles était encore en vie, il aurait eu 80 ans demain. À l'occasion de son anniversaire et du 40e anniversaire de sa mort, INTERSOUND réédite l'album légendaire A TRIBUTE TO JOHN – NORMAN CANDLER AND THE MAGIC STRINGS PLAY JOHN LENNON de 1981 sur son label MEMORYLANE.

Dès sa première parution en 1981, l'album A TRIBUTE TO JOHN – NORMAN CANDLER AND THE MAGIC STRINGS PLAY JOHN LENNON a été immédiatement considéré comme un chef-d'œuvre, rendant hommage à des succès planétaires. L'ingénieur du son d'origine, Gerhart Frei, a sorti les bandes audio des archives d'INTERSOUND, a modernisé les enregistrements et a adapté le son au présent. Les morceaux nouvellement mixés de Norman Candler et de son groupe MAGIC STRINGS brillent resplendissent désormais de puissants éléments de batterie et de basse. La réduction des échos rend les chansons délicates et encore plus puissantes.

L'artiste Norman Candler avait déjà basé l'instrumentation des morceaux de 1981 sur les morceaux originaux de John Lennon : Dans la chanson « Power to the People », il utilise des guitares électriques à bascule; dans « Happy Xmas (War is over) », une flûte de Pan folk prend le relais de la mélodie vocale, ce qui convient au double sens du morceau, qui est à la fois une chanson de protestation classique et un chant de Noël. Pour les fans des Beatles, l'album comprend également deux titres bonus des albums de Norman Candler sortis au début des années 70, « Hey Jude » et « Eleanor Rigby ».

Arrangeur, chef d'orchestre et directeur musical des MAGIC STRINGS, Norman Candler a déjà créé un style distinctif de la pop grandiose symphonique et contemporaine au début des années 70. Le double son de deux orchestres à cordes puissants mélangé à des rythmes pop entraînants l'ont fait figuré pendant des décennies dans les programmes d'écoute facile de la médiathèque ARD et de nombreuses stations de radio mondiales.

À propos d'INTERSOUND :

INTERSOUND est une maison d'édition, de production et de diffusion de musique basée à Munich. À travers son label interne, MEMORYLANE, l'entreprise sort des versions nouvellement masterisées d'albums musicaux enregistrés dans les années 1970 avec des solistes et orchestres légendaires tels que Franck Pourcel, Acker Bilk, Nelson Riddle (connu pour sa collaboration avec Frank Sinatra) ou Norman Candler.

SOURCE INTERSOUND