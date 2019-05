IntroMath remporte le prix de la meilleure utilisation de l'évaluation formative pour soutenir la réussite des étudiants en mathématiques

TORONTO, 2 mai 2019 /PRNewswire/ -- IntroMath, la plateforme interactive de formation en mathématiques de Vretta, reçoit le prix de la meilleure utilisation de l'évaluation formative lors de la cérémonie internationale des e-Assessment Awards organisée à Londres, au Royaume-Uni.

IntroMath a été récompensée lors des e-Assessment Awards pour son évaluation formative novatrice, qui s'est avérée améliorer les connaissances et la confiance des étudiants en mathématiques dans les établissements d'études supérieures. Une hausse importante du nombre d'étudiants poursuivant leurs études au-delà de la première année a pu être observée comme conséquence directe de l'utilisation d'IntroMath en tant que plateforme interactive de formation. Cela, en retour, a permis aux institutions participantes de réaliser des gains de temps et de réduire les coûts.

Actuellement intégrée aux cours de mathématiques dispensés par de nombreux établissements d'études supérieures dans tout le pays, IntroMath continue de transformer l'expérience d'apprentissage et d'évaluation des mathématiques pour les étudiants.

La reconnaissance de l'utilisation efficace des évaluations formatives d'IntroMath valide davantage la mission de Vettra qui consiste à fournir aux étudiants la confiance et les compétences requises pour réussir dans leurs études de mathématiques et leurs tâches quotidiennes.

À propos des e-Assessment Awards

Les e-Assessment Awards visent à reconnaître les avancées réalisées dans le domaine de l'évaluation électronique et à récompenser les toutes dernières innovations du secteur de l'éducation. Avec un nombre de plus en plus élevé de candidats et un intérêt croissant observé partout dans le monde, les e-Assessment Awards sont en passe de devenir les prix dont on parle le plus au sein de la communauté des formations en ligne.

À propos d'IntroMath

IntroMath est une plateforme de cours de formation basée sur l'évaluation au service de l'apprentissage. Elle a été conçue pour couvrir une vaste gamme de supports pédagogiques de cours d'initiation aux mathématiques, parmi lesquels des exercices algorithmiques personnalisés, des activités interactives de formation, des manuels électroniques et des ressources éducatives libres, mais aussi des ressources numériques riches. Tout cela a permis de soutenir les étudiants dans leur expérience d'apprentissage lors des cours de mathématiques.

Le prix de la meilleure utilisation de l'évaluation formative vient reconnaître l'impact qu'a eu IntroMath sur les édudiants de l'enseignement supérieur pour les cours de mathématiques appliquées aux entreprises, aux finances, au tourisme, à l'hôtellerie, à la santé, à l'infirmerie, aux technologies et à la biotechnologie, ainsi qu'aux statistiques appliquées aux entreprises, à la santé et à l'infirmerie.

