Inundações de Henan de 2021: XCMG oferece equipamentos vitais de perfil de pesquisa do asfalto pós-inundação ajudando nos esforços de reconstrução

A equipe da XCMG vem realizando um trabalho de detecção de buracos com radar que penetra no solo (GPR, na sigla em inglês) em rodovias nacionais e provinciais gravemente afetadas, assim como em estradas rurais, a fim de prevenir mais acidentes, incluindo a previsão em tempo hábil de possíveis desmoronamentos de estradas e garantindo a segurança no transporte e a subsistência das pessoas.

O XJC405 chegou a Gongyi e começou imediatamente o trabalho de detecção nas estradas. Após a implementação do departamento de transporte local, o equipamento traçou 235 quilômetros de linhas de detecção por radar em 12 estradas rurais, com uma extensão total de 87 quilômetros, incluindo as estradas de Yong'an e de Ciyun.

"O veículo de detecção de estradas XJC405 pode ver com rapidez e de forma abrangente e precisa através das tubulações subterrâneas a uma profundidade superior a três metros, assim como informações de perigo dos buracos urbanos, solo solto e rico em água", disse Liu Yingchun, engenheiro elétrico da XCMG.

A equipe da XCMG concluiu com sucesso as tarefas de detecção em oito dias e relatou seis buracos e mais de dez locais ocos.

O veículo de detecção de estradas pode realizar a detecção total de uma área com largura de 1,7 metro, não deixando para trás nenhuma lacuna ou canto morto. Ele é equipado com GPS BeiDou, que consulta o mapa de dados do radar de qualquer lista de coordenadas e posições imputadas, de forma que os usuários possam verificar novamente os dados para confirmar as áreas problemáticas e reposicionar. O veículo tem uma velocidade de detecção de 20 quilômetros por hora ou mais com alta eficiência de trabalho, e seu recurso de imagem 3D também oferece resultados claros e fáceis.

"Com tecnologias inovadoras, a XCMG está desenvolvendo máquinas de auxílio a desastres 'avançadas e duráveis' e continua a contribuir para a missão de segurança rodoviária nas frequentes condições climáticas extremas", acrescentou Liu.

Em 2017, a XCMG implementou seu protocolo de terremotos e auxílio a desastres, detalhando procedimentos de resposta emergenciais e alocação de equipamentos e recursos, além de designação de pessoal.

Para mais informações, acesse www.xcmg.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1602397/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1602398/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1602399/image_3.jpg

FONTE XCMG

Related Links

www.xcmg.com



SOURCE XCMG