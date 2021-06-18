Инвертор Solis обеспечивает питание первой углеродно-нейтральной АЗС фирмы Sinopec с BIPV

НИНБО (Китай), 18 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- В автозаправочном комплексе Liuhua в городе Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района Китая одна из крупнейших в мире энергетических компаний Sinopec ввела в эксплуатацию первую углеродно-нейтральную АЗС с питанием от встроенных в здание фотоэлектрических устройств (BIPV). В июле 2020 года компания Solis провела совместно с Sinopec углубленное исследование с целью превращения высокомощного (255 кВт) инвертора в неотъемлемую часть данного проекта. Этот объект считается прорывом компании Sinopec в области применения распределенной генерации солнечной энергии, а также является первой углеродно-нейтральной заправочной станцией, построенной и эксплуатируемой компанией Sinopec в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Предложенная компанией LONGi система питания от встроенных в здание фотоэлектрических устройств (BIPV) стала неотъемлемой частью планов, реализованных до начала строительства. Это решение, обеспечивающее такие преимущества как комплексное проектирование/строительство, легковесность конструкции и пониженный расход материалов, также продлевает срок службы навеса АЗС с 5-10 до 25 лет, что соответствует сроку службы модуля генерации солнечной энергии.

Предполагается, что годовой объем производства электроэнергии в рамках данного проекта достигнет 91 тыс. киловатт-часов. Более 10 тыс. киловатт-часов избыточной электроэнергии будет направляться в сеть — этого достаточно для удовлетворения годового спроса на электроэнергию 12,5 домохозяйств.

Проект позволит сократить выбросы углекислого газа на 81,5 т ежегодно, что будет достаточным для компенсации около 76 т углеродных выбросов АЗС в год и в результате чего сама автозаправочная станция станет углеродно-нейтральной.

Что касается фирмы Solis, ее 110-вольтный преобразователь, являющийся флагманским низковольтным (адаптируемым к китайской 380-вольтовой электросети) продуктом для торгово-промышленных целей, будет обеспечивать повсеместную поддержку «зеленому домостроению».

Помимо максимального КПД, достигающего 98,7%, данный преобразователь обладает высокой плотностью отслеживания точки максимальной мощности, соответствующей классу 100 ОТММ/МВт. Доходы от выработки электроэнергии на один МВт повышаются примерно на 3,5%. Конфигурация со стороны постоянного тока рассчитана на увеличение первоначальной мощности на величину до 150%, а экономичная и универсальная конструкция системы объясняет популярность этого преобразователя у клиентов.

Такие опциональные функции, как молниезащита I типа со стороны переменного тока и выключатель цепи дугового короткого замыкания, также снижают пожароопасность со стороны постоянного тока. Снижение нагрузки при перенапряжениях и технология подавления обратных токов уменьшают проблемы с отключением в условиях повышенного напряжения и срабатыванием защитных устройств при утечках, что способствует повышению уровня безопасности.

Компания Sinopec строит 160 фотоэлектрических электростанций по всей территории Китая и планирует построить 7000 солнечных электростанций с распределенной генерацией в рамках своего «Пятилетнего плана». Разрабатывая такие оригинальные способы нейтрализации углерода, как углеродно-нейтральные леса и автозаправочные станции, Solis будет содействовать компании Sinopec в реализации ее стратегической цели, заключающейся в создании «экологически чистых и безопасных» заправочных станций.

Более подробная информация представлена здесь.

SOURCE Ginlong Solis