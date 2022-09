Invest Lithuania: Vedvarende vekst og større diversifisering kjennetegner Litauens næringslivssektor i 2018

VILNIUS i Litauen, September 24, 2018 /PRNewswire/ --

Ifølge Invest Lithuania, det nasjonale investeringsbyrået, vokste Litauens globale næringstjenestesektor (Global Business Services - GBS) med 17 % i fjor og består nå av 70 sentre med 15 500 spesialister. Litauens årlige Global Business Services Report som allerede utgis på fjerde året, viser at den baltiske nasjonen, med en befolkning på 2,8 millioner som er både høyt utdannede og hardtarbeidende, nå har en moden GBS-sektor som skaper verdier for global næringsdrift over et bredt spekter av funksjoner.

Ifølge rapporten består så mye som 2,3 % av arbeidsstyrken av roboter. Dette skyldes den dramatiske økningen av prisbelønte automatiske robotprosesser (Robotic Process Automation - RPA) innen sektoren. 67 % av GBS-sentrene distribuerer RPA, hvorav 48 % utvikler skreddersydde løsninger internt. I gjennomsnitt er 31 roboter i virksomhet i GBS-sentre i Litauen. Western Unions Vilnius-anlegg vant nylig Top Robotics/RPA Implementation Award for CEE-regionen i både USA - Europe Shared Services Awards 2018 og CEE Shared Services and Outsourcing Awards 2018.

En annen avgjørende faktor i sektoren er funksjons- og oppgavemangfoldet som utføres i litauiske sentre. 85 % av litauiske GBS-sentre er multifunksjonelle, med IT (29 %), kundedrift (25 %) og FoU (17 %) som de vanligste oppgavene. Andre fremtredende funksjoner som utføres i litauiske sentre inkluderer HR, ingeniørtjenester, juridiske tjenester, anti-hvitvasking, revisortjeneter og robottjenester. Lokale avdelinger av selskaper som Nasdaq, Danske Bank, WIX, Uber og Telia utvikler kjerneprodukter i Vilnius for sine respektive morselskap.

Ifølge OECD er Litauen rangert som nummer 1 i Europa (og som nummer 4 globalt) for andel av befolkningen med høyere utdanning. Landets universiteter står sterkt i både STEM og Humaniora, og flere bedrifter arbeider hånd i hånd med universitetene for å tilby et bredt spekter av muligheter for fremtidige spesialister. Dette omfatter sektorspesifikke språkkurs, programmerings- og AI-laboratorier, karriereveiledning, for ikke å nevne traineeprogrammer på innen en rekke banebrytende områder.

For å lese mer om hva som driver sektoren fremover i Litauen, last ned årets Business Services Report: https://bit.ly/2DdcYHy .

