Investeren in Indonesië: JEJALA ID benadrukt kansen voor Europese investeerders

Dit evenement maakt deel uit van de Joint Exhibition & Junction of Startup Landscape in Indonesia of JEJALA ID , een netwerkevenement van het ministerie om oprichters met investeerders en durfkapitalisten in contact te brengen. Het evenement wordt bijgewoond door de directeur-generaal Informaticatoepassingen, Semuel Abrijani Pangerapan , en oprichters van groeiende start-up-sectoren in het land, Ernest Layman van Rekosistem , Gibran Huzaifah van eFishery en Budi Gandasoebrata van Gopay .

Klik hier voor meer informatie en om te registreren: https://jejala.id

"De economie van Indonesië is sneller dan ooit aan het veranderen. Door de toegenomen ontwikkeling van innovatieve en impactvolle bedrijfsoplossingen in de afgelopen jaren, zijn we in staat om aloude problemen, zoals milieuproblemen en financiële inclusie, aan te pakken. Vanuit het oogpunt van de overheid doen we ons uiterste best om deze positieve verandering door te zetten, en we erkennen dan ook dat de juiste investeringen het startende ecosysteem kunnen vervangen, waarbij we het echte economische potentieel van Indonesië kunnen ontketenen", aldus Semuel Pangerapan, directeur-generaal informatica-toepassingen van het Ministerie van Communicatie en Informatica van Indonesië.

Investeringssleutel om het economisch potentieel van Indonesië te ontdekken

Indonesië ondergaat op dit moment een grote economische transformatie. Op basis van een inkomensclassificatierapport van de Wereldbank, is Indonesië geclassificeerd als een land met een hoger middeninkomen en is het de grootste economie in Zuidoost-Azië. Het is van groot belang dat deze verandering wordt aangestuurd door bedrijven uit eigen land die goederen, producten en diensten leveren aan de enorme markt van Indonesië, met meer dan 270 miljoen burgers.

Met inspanningen die erop gericht zijn vroege start-ups en investeerders met elkaar in contact te brengen, hebben zowel de investeerders als de start-ups nu toegang tot relaties die in het verleden niet toegankelijk waren.

Financiële inclusie als lucratieve beleggingsmogelijkheid

Een van de grootste problemen waar de Indonesische economie mee te maken heeft, is het feit dat een groot deel van de bevolking door hun conservatieve risicobeoordelingsmethoden buiten spel blijft. Uit rapporten blijkt dat de MKB-bedrijven in 2020 een duizelingwekkende 60% van het BBP van het land en 97% van de werkgelegenheid leveren, en dat slechts 13% van het MKB toegang heeft tot kapitalisatie. In combinatie met een gebrek aan nationale digitale identiteitsvoorzieningen, is op dit moment een enorm economisch potentieel onbenut.

Financiële infrastructuurbedrijven zijn wendbaarder, flexibeler en hebben geen last van verouderde systemen, en hebben veel meer mogelijkheden om de kosten te verlagen en financiële diensten te leveren aan mensen die er geen toegang toe hebben. Door gebruik te maken van big data, machine learning en alternatieve gegevens, kunnen fintech-bedrijven innovatieve modellen voor risicobeoordeling ontwikkelen om een groot aantal mensen te helpen die geen toegang hebben tot financiële diensten.

Met zo'n grote markt zouden start-ups met investeerders moeten samenwerken om te helpen bij het leveren van zulke impactvolle oplossingen. Dit is dan ook een uitstekende kans om de belangen van zowel investeerders als de Indonesische economie te behartigen.

Over het Ministerie van Communicatie en Informatica

Het Ministerie van Communicatie en Informatica is de officiële overheidsinstantie van Indonesië, belast met het formuleren en uitvoeren van nationaal beleid op het gebied van communicatie en informatica. Het is ook verantwoordelijk voor het versnellen van de verspreiding van informatietechnologie en digitale infrastructuur, zodat het publiek op een efficiënte manier toegang kan hebben tot de meest recente telecommunicatie- en internetnetwerken.

