InvestFarma adquire FarmaDelivery, em aposta no e-commerce e na diferenciação

SÃO PAULO, 10 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A InvestFarma, companhia lançada pela Stratus em 2018 para consolidação de redes de drogarias, acaba de formalizar a compra da FarmaDelivery, uma das principais empresas independentes de e-commerce de medicamentos e cuidados pessoais do Brasil. A transação foi submetida ao CADE nos últimos dias e está em processo de revisão.

A aquisição permitirá que a InvestFarma passe a contar com quatro canais convergentes para viabilizar e facilitar a jornada do consumidor, conforme afirmou Marcelo Vienna, CEO da companhia. "A aquisição complementa nossa operação multicanal, a partir das 100 lojas físicas atuais (com as adquiridas Poupafarma, Drogaria Marcelo e Drogaria Estação), do sistema televendas & delivery, convênios & parcerias, e agora também o e-commerce".

A FarmaDelivery representa um salto importante nos negócios da companhia, que terá aumento imediato de 30% no faturamento com o fechamento da aquisição. Atualmente, a empresa fatura R$ 500 milhões por ano, principalmente através de sua principal bandeira, a rede Poupafarma. Com a combinação dos canais, esse impacto pode chegar a 50% em 2021.

Um dos sócios da FarmaDelivery, Rodrigo Cesar dos Santos, seguirá na empresa como diretor de operações digitais desta unidade. "O sucesso da Farma Delivery como operação independente nos levou a um dos principais postos entre as farmácias online do país. Com a integração a uma estrutura completa como a da InvestFarma/Poupafarma, poderemos atingir muito mais e implantar vários projetos que desenvolvemos ao longo dos anos", afirmou o empresário e agora executivo do Grupo InvestFarma.

O negócio tem importância ainda maior para o Grupo InvestFarma, considerando o crescimento de vendas de medicamentos do e-commerce, que saltou no Brasil de 1% para 7% do volume total, de acordo com IQVIA Brasil, em consequência de mudanças de hábito do consumidor com a pandemia do coronavírus.

"Em tempos de disseminação do Covid-19, as pessoas passaram a comprar mais itens em farmácias, fazendo o ticket médio subir 20%, mas foram menos às lojas, comprando mais pela internet e telefone", adicionou Marcelo Vienna.

A empresa continuará seu processo de ampliação em todos os canais e de desenvolvimento de uma plataforma de operações com diversos formatos e um conceito integrado novo, de atendimento intensivo ajudando os clientes a poupar tempo e dinheiro. "Nosso objetivo é ser a principal referência de operação do modelo "economy" no varejo de medicamentos e cuidados pessoais brasileiro, com foco prioritário no atendimento máximo ao cliente, com agilidade, mix abrangente e preços competitivos, completou Vienna".

Nota: A transação depende da aprovação do CADE para ser implementada. Até o fechamento efetivo da transação, o Grupo Investfarma e a Farma Delivery seguirão operando de forma independente nos seus mercados de atuação.

- Sobre a InvestFarma:

A InvestFarma S/A é empresa estruturada em 2018 para desenvolver uma plataforma específica de consolidação no setor de varejo farmacêutico, com estrutura profissionalizada e modelo diferenciado de gestão. Além das aquisições das Redes Poupafarma (em 2018), Drogarias Estação e Drogaria Marcelo (em 2019) e agora da operação online FarmaDelivery (em 2020, pendente de revisão pelo CADE), a empresa vem desenvolvendo suas operações com utilização de ferramentas modernas de gestão e tecnologia.

A empresa tem estrutura de governança com conselheiros independentes com vasta experiência de mercado desde o seu início, e conta com gestão executiva 100% profissional, liderada por Marcelo Vienna (ex Raia Drogasil e Walmart) e grupo de executivos com histórico diferenciado em outras empresas líderes.

O grupo baseia sua estratégia na integração e desenvolvimento de canais, enfatizando o pleno atendimento às necessidades de saúde e bem estar, através de uma experiência que permita ao cliente poupar tempo e dinheiro. www.poupafarma.com.br e www.farmadelivery.com.br

- Sobre a Stratus:

Fundado em 1999, o Grupo Stratus realiza investimentos privados (private equity) em empresas de médio porte com alto potencial de crescimento e valorização.

A Stratus investe em diversos setores da economia em todas as regiões do Brasil. O foco são empresas que possam ser plataformas para um plano de expansão, preferencialmente combinando o crescimento orgânico com aquisições ou fusões. Além do aporte de capital, a Stratus atua fortemente no desenvolvimento da gestão e das práticas de governança das empresas investidas, aproximando estas empresas do mercado de capitais.

Com 20 anos de atuação, mais de 40 transações realizadas e uma base de investidores nacionais e internacionais, a Stratus possui diversos casos de sucesso e um histórico comprovado de criação de valor nas empresas investidas e geração de retornos atrativos para seus investidores.

www.stratusbr.com

