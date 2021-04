InvestHK lance un programme mondial de salons StartmeupHK pour soutenir le festival annuel StartmeupHK

« Le monde a été confronté à des perturbations bouleversantes au cours de l'année dernière, mais, fidèles à elles-mêmes, de nombreuses startups ont fait ce qu'elles font si bien : pivoter pour satisfaire aux nouvelles exigences. Le festival StartmeupHK de cette année sera axé sur la quête d'un avenir prospère », a déclaré Stephen Phillips, directeur général de la promotion des investissements chez InvestHK. « Nos Salons StartmeupHK donneront aux participants l'occasion de découvrir les dernières tendances mondiales du secteur et d'en discuter, d'identifier de nouvelles opportunités et d'obtenir des informations auprès de leaders d'opinion mondiaux qui ont réussi à s'adapter et à innover durant cette période sans précédent. »

Chacun des Salons sera adapté en fonction du lieu et comprendra trois ou quatre panels qui débattront des principaux domaines d'intérêt.

Panel des startups

Le panel des startups présentera des startups prospères qui ont été constituées à Hong Kong ou qui se sont installées dans la RAS comme leur base d'expansion dans la région et en Chine continentale. Les membres du panel parleront de leur expérience personnelle concernant le lancement de leurs activités à Hong Kong et de leurs attentes quant à l'évolution du marché dans la région au cours des prochains mois. Les principaux sujets abordés seront notamment les suivants : tirer le meilleur parti des opportunités dans un environnement commercial difficile et se concentrer sur les secteurs de croissance dans l'ère post-pandémique.

Panel des investisseurs

Le panel des investisseurs abordera les défis auxquels la communauté du capital-risque est confrontée en raison du ralentissement des taux de financement en 2020. Les panélistes commenteront les récents signes d'un retour à la normale et discuteront de l'évolution du marché des investisseurs, des nouvelles tendances en matière de collecte de fonds pour les start-ups et du type d'opportunités d'investissement que les investisseurs en capital-risque du panel recherchent dans une économie post-pandémique. Les participants partageront des études de cas et discuteront des secteurs d'activité les mieux positionnés pour un rebond économique en 2021.

Panel des entreprises

Les membres du panel des entreprises aborderont l'impact croissant de la technologie et la nécessité de surfer sur la vague de l'innovation en nouant des relations plus étroites avec les startups et en mettant en œuvre des programmes de numérisation en interne. Ils aborderont également l'importance croissante de la responsabilité sociale, un mot d'ordre qui oblige les entreprises à mener des politiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) conformes aux normes mondiales.

Panel de la région de la Grande Baie

Les panélistes décriront l'éventail croissant des possibilités d'accès aux marchés continentaux pour les jeunes entreprises basées dans la RAS, et la manière dont les entreprises de la région de la Grande Baie peuvent obtenir des financements et mieux cibler de nouveaux marchés à l'étranger. Le rythme actuel de transformation rapide des marchés et de l'infrastructure de la région de la Grande Baie signifie qu'il y a une multitude d'idées qui seront partagées par les panélistes pour dénicher de nouvelles opportunités commerciales.

« Grâce à ses excellentes infrastructures, ses politiques favorables aux entreprises, sa fantastique réserve de talents et sa situation stratégique, Hong Kong est l'endroit idéal pour faire prospérer une entreprise en Asie. Hong Kong est une ville centrale de la région de la Grande Baie, hautement connectée, l'une des régions économiques les plus passionnantes de la planète. Avec un marché de 72 millions de consommateurs, un grand nombre des entreprises les plus innovantes de Chine, des installations de fabrication, de recherche et de développement haut de gamme et des talents rompus aux technologies, Hong Kong est tout simplement trop grande et trop dynamique pour être ignorée », a déclaré Stephen Phillips, directeur général de la promotion des investissements chez InvestHK. « Les Salons StartmeupHK seront un excellent moyen de comprendre ce que Hong Kong peut représenter pour votre entreprise. Nous voulons aider les entreprises, grandes et petites, à franchir leur prochaine étape en Asie - c'est la région qui sera au cœur de la reprise post-pandémie. »

Pour réserver votre place et en savoir plus sur les Salons, veuillez consulter le site [https://www.startmeup.hk/salons/].

Lieu du salon Date Heure locale (ANASE) Singapour 29 avril 2021 SGT 10h30 – 12h45 (Europe) Bruxelles 4 mai 2021 CET 11h00 – 12h45 (Amérique du Nord) Toronto & San Francisco 5 mai 2021 EDT 13h00 – 14h45 (Région de la Grande Baie) Shenzhen, Chine 11 mai 2021 CST 10h00 – 11h45 (Moyen-Orient & Inde) Mumbai 3 juin 2021 IST 10h00 -11h45 (Amérique du Sud) Santiago 10 juin 2021 EDT 9h00 – 10h45

À propos d'Invest Hong Kong

Invest Hong Kong est le service du gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong chargé d'attirer les investissements directs étrangers et d'aider les entreprises d'outre-mer et du continent à s'installer ou à se développer à Hong Kong. Il offre des conseils et des services personnalisés gratuits aux entreprises d'outre-mer et du continent. En plus de son siège situé à Hong Kong, Invest Hong Kong a des représentants dans 33 villes en Asie Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord et du Sud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.investhk.gov.hk.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1487523/InvestHK_Logo_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1487524/StartmeupHK_Logo_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1487467/image_803169_10789428.jpg

Related Links

http://www.investhk.gov.hk



SOURCE InvestHK