Investigação da OneCoin na Suécia é encerrada

A polícia sueca concluiu e encerrou todas as investigações contra a empresa OneCoin. Além disso, em 22 de maio de 2019, a Autoridade Sueca de Jogos (Spelinspektionen) confirmou aos advogados da empresa que não há nenhum procedimento em curso, referindo-se às alegações contra a OneCoin. Nenhuma das duas autoridades encontrou evidencias de qualquer tipo de más práticas.

Alguns anos atrás, acusações à OneCoin chamaram a atenção das autoridades suecas – e elas avaliaram que valia a pena investigar. Além disso, as atividades da OneCoin foram denunciadas à polícia pela Autoridade Sueca de Jogos, com o argumento de que feriam a lei sueca de jogos. Logo depois, o assunto foi divulgado pelo noticiário – e depois mencionado em muitos meios de comunicação online e offline, dando ressonância de mídia a essas acusações por meses – especialmente no Velho Continente.

Essas alegações foram agora postas à prova, e a conclusão é de que não tinham fundamento. Depois de a polícia sueca ter conduzido uma ampla investigação das alegações da Autoridade de Jogos, ela chegou à conclusão nenhuma acusação de má conduta podia ser provada e, como resultado, a investigação foi encerrada – duas vezes, em 6 de fevereiro de 2017 e 16 de janeiro de 2018.

"Num país escandinavo que garante um alto nível de proteção ao consumidor e que serve como um exemplo de como os governos cuidam dos cidadãos, o conceito OneCoin foi sujeito ao mais rigoroso teste de legalidade e passou", compartilhou a empresa OneCoin. "Estamos aguardando um resultado futuro semelhante em outros países da UE, também devido ao fato de que a conclusão sueca foi tomada por uma instituição da UE, com base na legislação da UE. Nossas esperanças são de que a decisão sueca será levada em consideração para casos análogos, examinados por outras instituições da UE".

A empresa afirma ainda: "Nós certamente esperamos que o fato de as alegações contra a OneCoin na Suécia terem caído sirva como exemplo para o público de há muitos rumores circulando online, e eles deveriam definitivamente ser ignorados".

FONTE OneCoin Ltd.

