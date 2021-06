Investigación de la Universidad de Maastricht revela que la proteína del gusano de la harina es tan beneficiosa como la proteína láctea

PARÍS, 1 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Una investigación de la Universidad de Maastricht demuestra por primera vez que la proteína de los insectos es tan beneficiosa como la proteína láctea de referencia; ambas tienen el mismo desempeño en la digestión, en la absorción y en la capacidad de estimular el fortalecimiento muscular. Este resultado, que se publicó el 21 de mayo en "The American Journal of Clinical Nutrition"[1], confirma que la proteína derivada de los gusanos de la harina es un ingrediente de primera calidad. Protifarm, una empresa agrotecnológica holandesa que forma parte de Ÿnsect, grupo líder a nivel mundial en proteína natural de insectos, ofreció su gusano de la harina búfalo para esta exclusiva investigación científica.

La proteína láctea (80 % caseína, 20 % suero) en general se considera como referencia. Esta investigación muestra que el gusano de la harina también contiene los nueve aminoácidos esenciales y se digiere con eficacia en el cuerpo humano. Por el contrario, las proteínas de origen vegetal suelen presentar un perfil de aminoácidos incompleto con bajos niveles de aminoácidos esenciales.

"Utilizamos un enfoque exclusivo de etiquetado isotópico para demostrar la digestión rápida y la estimulación efectiva de la síntesis de proteínas musculares después de la ingestión del gusano de la harina búfalo. La respuesta que observamos no difería de la ingestión de una cantidad similar de proteína láctea", explicó el Dr.Luc van Loon, investigador principal.

La proteína del gusano de la harina es la única disponible en el mercado que puede combinar desempeño y salud, además de naturalidad y sustentabilidad.

"Los insectos realmente serán la próxima fuente de proteínas sustentables que tiene la misma calidad de los lácteos y la sustentabilidad de muchas alternativas de origen vegetal", comentó Tom Mohrmann, director ejecutivo de Protifarm.

"Este estudio demuestra una vez más las cualidades excepcionales del gusano de la harina. Después de haber demostrado los efectos de la proteína en la reducción del colesterol, ahora podemos probar sus efectos en el desempeño al comparar nuestra proteína de insectos con la proteína láctea", agregó Antoine Hubert, director ejecutivo y cofundador de Ÿnsect.

A la luz de los hallazgos positivos del estudio de la Universidad de Maastricht, el objetivo de Ÿnsect Group es seguir abriendo el camino para la producción de proteínas de insectos y ayudar al crecimiento de la industria para enfrentar los desafíos cruciales del futuro.

Acerca de Ÿnsect y Protifarm

Ÿnsect es el líder mundial en producción de proteínas de insectos y fertilizantes naturales. Fundada en París en 2011, Ÿnsect transforma insectos en ingredientes de primera calidad para mascotas, peces, plantas y seres humanos. Desde sus granjas de última generación, Ÿnsect utiliza tecnología patentada pionera protegida a nivel mundial por 300 patentes para producir gusanos de la harina Molitor y búfalo en granjas verticales. www.ynsect.com

Fundada en 2015, Protifarm es la división de alimentos holandesa de Ÿnsect. Protifarm desarrolló AdalbaPro, la primera línea de ingredientes alimentarios funcionales del mundo que deriva de insectos. www.protifarm.com

[1] "Insects are a viable protein source for human consumption: from insect protein digestion to postprandial muscle protein synthesis in vivo in humans: a double-blind randomized trial"; Wesley J H Hermans, Joan M Senden, Tyler A Churchward-Venne, Kevin J M Paulussen, Cas J Fuchs, Joey S J Smeets, Joop J A van Loon, Lex B Verdijk, Luc J C van Loon. The American Journal of Clinical Nutrition, nqab115, https://doi.org/10.1093/ajcn/nqab115

