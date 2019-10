Investimento que deu certo, Lei de Digitalização e Descarte bomba demanda de franquia

De acordo com o diretor de tecnologia da Taugor ® Corporation, Bruno Velaz, agora as empresas podem digitalizar e descartar documentos, utilizando meios tecnológicos e assim, reaproveitar os espaços destinados à guarda de papéis, sem contar outros benefícios que a solução ECM (gestão de conteúdo corporativo) traz com ela.

Tratando-se de segurança, não apenas a Lei da Liberdade Econômica, mas também outras legislações, baseiam-se em pressupostos semelhantes, a exemplo da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Processos de digitalização e o descarte

Depois de digitalizados, é necessária a verificação da integridade digital do documento, de acordo com os termos estabelecidos no regulamento. Em seguida, o mesmo poderá ser descartado, com exceção dos arquivos de valor histórico.

"É importante saber que os documentos não podem ser descartados em lixos comuns, portanto, as empresas devem contratar serviços especializados para que nenhum dado seja exposto, e investir em sistemas que garantam a sua segurança.", afirma Velaz.

As mudanças também impactam o meio ambiente de forma positiva, pois, com o modelo de gestão tradicional tornando-se obsoleto, o desmatamento de árvores será reduzido consideravelmente.

Investimento que deu certo!

Segundo Bruno Velaz, um franqueado levava de 6 a 12 meses para ter seu primeiro cliente, entretanto, em decorrência da lei que gerou no mercado a demanda de diversas empresas, tanto públicas quanto privadas, esse tempo diminuiu.

Com isso, a Taugor ® tem desenvolvido soluções a partir de inteligência artificial para ajudar as empresas de todos os portes e segmentos, a gerir documentos e potencializar seus resultados, com a redução de papeis e centralização de conteúdo corporativo.

Visando a expansão do negócio, a empresa conta com mais de 58 franquias em 16 estados brasileiros, desde modelo tradicional até home office. Para ter mais informações sobre a oportunidade de ter seu próprio negócio ou aderir às soluções, clique aqui para falar com um especialista.

ged.taugor.com.br

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1013617/franquia_de_tecnologia_e_digitalizacao.jpg

FONTE Taugor Corporation

SOURCE Taugor Corporation