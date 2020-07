Investis Digital annonce le lancement d'Investis Digital Live

Une solution évolutive qui permet aux entreprises internationales de gérer les webdiffusions et les événements virtuels de manière économique et sécurisée

LONDRES, 17 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Investis Digital, une société de communication numérique de premier plan, a annoncé le remaniement de sa marque et l'amélioration de sa solution de webdiffusion et d'événements virtuels sous le nom d'Investis Digital Live. En combinant une technologie exclusive et des professionnels passionnés, Investis Digital Live aide plus de 750 entreprises par an à gérer des webdiffusions et des événements virtuels de manière économique et sécurisée.

« Le repositionnement de la marque et le relancement d'Investis Digital Live marque un tournant important dans la gamme des solutions que nous proposons ainsi que dans les types d'événements que nous soutenons désormais », a déclaré Adrian Goodliffe, directeur général pour l'Europe. « De nombreuses entreprises ont augmenté leur utilisation d'outils de collaboration tels que Teams et Zoom pour gérer leurs besoins de communication de base, et parallèlement, nous constatons une demande accrue de solutions visant à soutenir des événements de grande envergure. Investis Digital Live est une plateforme sécurisée et évolutive qui prend en charge des publics de plusieurs milliers d'utilisateurs, et qui est disponible via un modèle de prestation d'infogérance. »

Au cours de la pandémie de COVID-19, Investis Digital a continué à s'associer avec de nombreuses entreprises, dont Dominos, Prudential et Homebase, pour proposer des communications efficaces et attrayantes à leur public. Ces événements ont inclus des assemblées publiques internes, des mises à jour sur les activités à l'intention des partenaires externes, des résultats trimestriels et annuels pour les investisseurs et des événements de formation en ligne pour les employés.

Lancement de la plateforme d'événements virtuels Connect.ID

Pour améliorer Investis Digital Live, la société a dévoilé sa plateforme d'événements virtuels Connect.ID. Cette solution intégrée, évolutive et sécurisée qui prend en charge les événements en direct et virtuels peut être configurée en à peine deux semaines. Elle offre un certain nombre de fonctionnalités, telles que :

Un seul point d'inscription et de connexion conforme à la réglementation GDPR

Une expérience utilisateur attrayante avec des présentations simultanées en direct et interactives, du contenu à la demande préenregistré et des ressources téléchargeables

Des fonctions de collaboration telles que les questions-réponses avec le public, les sondages en direct, les alertes de diffusion et la synchronisation des diapositives - toutes ces fonctions sont entièrement compatibles avec les appareils de bureau ou mobiles

Du contenu personnalisé que vous pouvez développer pour créer des « pièces » supplémentaires ou pour répondre à des besoins particuliers

Par ailleurs, cette solution offre aux utilisateurs des analyses complètes en direct et à la demande, accessibles 24 h/24 et 7 j/7. Les données incluent les personnes qui ont regardé l'événement en direct et le contenu avec lequel elles ont interagi.

David Corchado, directeur de la technologie d'Investis Digital, a déclaré : « Ce qui nous distingue des autres, c'est notre capacité à offrir une expérience utilisateur de haut niveau sans transiger sur les normes d'ingénierie et la sécurité. En tirant parti de notre technologie Connect.ID au sein d'Investis Digital Live, les clients bénéficient d'un partenaire de confiance qui s'engage à créer des événements irréprochables. »

Investis Digital détient les certifications ISMS 27001 et ISO 9001 et sa technologie est approuvée et utilisée par de nombreuses organisations parmi les plus exigeantes au monde en matière de sécurité, notamment des banques et des entreprises du secteur de la défense, telles que Prudential, RBS, Rolls-Royce et BAE Systems.

À propos d'Investis Digital

Investis Digital est à l'avant-garde des communications numériques depuis deux décennies. Grâce à une approche exclusive que nous appelons Connected Content™, nous racontons des histoires de marque à travers un contenu stratégique et attrayant qui vient à la rencontre de votre public au bon moment, au bon endroit, et avec le bon message. Nous créons et gérons des sites web intelligents et des expériences numériques qui sont rapidement déployés et mesurés de manière stratégique, appuyés par notre technologie sécurisée de pointe Connect.ID, et notre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous trouvons les publics qui comptent le plus grâce à de puissantes solutions de marketing de performance qui optimisent et dynamisent votre marque sur tous les points de contact.

Ce mariage unique d'expertise, de technologie et de service « toujours prêt » nous a permis d'établir des relations de confiance avec plus de 1 600 entreprises mondiales, dont Ascential, ASOS, Rolls-Royce, Tarte, Fruit of the Loom et Groupon. Pour en savoir plus sur la façon dont Investis Digital a fait évoluer les communications numériques depuis 2000, veuillez consulter le site : www.InvestisDigital.com

