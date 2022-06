Investissements PSP affiche un rendement de 10,9 % pour l'exercice 2022, alors que l'actif net sous gestion augmente de 12,7 % pour atteindre 230,5 milliards de dollars

Faits saillants :

Le rendement net annualisé sur dix ans de 9,8 % entraîne des gains nets de placement cumulés de 25,9 milliards de dollars par rapport au portefeuille de référence, ce qui indique une valeur ajoutée à long terme grâce à la construction du portefeuille et aux décisions de gestion active

Le rendement net annualisé de 9,0 % sur cinq ans permet de réaliser des gains nets cumulés de 19,7 milliards de dollars par rapport au portefeuille de référence

Le rendement net total du portefeuille sur un an est de 10,9 %, ce qui est supérieur au rendement du portefeuille de référence

L'émission inaugurale d'obligations vertes, la première stratégie climatique et une taxonomie sur mesure des actifs verts témoignent de l'importance accordée à l'intégration des facteurs ESG dans la prise de décision en matière d'investissement responsable

L'accent mis sur la gestion des risques permet de réagir avec souplesse aux marchés dans un contexte mondial en évolution rapide

La transition vers un lieu de travail hybride est bien placée pour attirer et retenir les meilleurs talents dans un environnement hautement compétitif

MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a terminé son exercice le 31 mars 2022, avec un actif net sous gestion de 230,5 milliards de dollars et un rendement net du portefeuille sur un an de 10,9 %. Les actifs nets sous gestion ont augmenté de près de 26 milliards de dollars, soit une hausse de 12,7 % par rapport aux 204,5 milliards de dollars enregistrés à la fin de l'exercice précédent. Les contributions nettes ont représenté 3,5 milliards de dollars, tandis que 22,5 milliards de dollars ont été générés par le revenu net.

Du point de vue de l'approche d'investissement à long terme, Investissements PSP mesure sa réussite à l'échelle du portefeuille global en se fondant sur les objectifs de rendement suivants et leurs indices de référence connexes :

Réaliser un rendement, déduction faite des dépenses, supérieur au rendement du portefeuille de référence sur une période de dix ans : au cours de l'exercice 2022, Investissements PSP a réalisé un rendement net annualisé sur 10 ans de 9,8 % par rapport à l'indice de référence du portefeuille de référence de 8,4 %, ce qui a entraîné des gains nets cumulés de 25,9 milliards de dollars par rapport au portefeuille de référence. Cette surperformance de 1,4 % par an représente la valeur ajoutée par les décisions de répartition stratégique de l'actif et les activités de gestion active de l'actif d'Investissements PSP.





Réaliser un rendement, déduction faite des dépenses, qui surpasse celui de l'indice de référence du portefeuille global sur des périodes de dix ans et de cinq ans : au cours de l'exercice 2022, Investissements PSP a réalisé un rendement net annualisé sur 10 ans de 9,8 % par rapport à l'indice de référence du portefeuille global de 8,6 % et un rendement net annualisé sur 5 ans de 9,0 % par rapport à l'indice de référence du portefeuille global de 7,9 %. Cela représente une surperformance de 1,2 % par an (ou 16 milliards de dollars sur 10 ans) et de 1,1 % par an (ou 10,6 milliards de dollars sur 5 ans) respectivement.

Au cours de l'exercice 2022, Investissements PSP a continué à générer de solides revenus nets à mesure que les marchés se redressaient, ce qui s'est traduit par une augmentation de l'actif sous gestion de 230,5 milliards de dollars à la fin de l'exercice, contre 204,5 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2021. L'augmentation des coûts d'exploitation a été inférieure à celle de 18,0 % de l'actif sous gestion moyen et était conforme aux priorités opérationnelles et stratégiques d'Investissements PSP qui sont de renforcer la rétention des talents et la performance du portefeuille global. Grâce à la combinaison d'une saine gestion des coûts et de l'augmentation de l'actif net sous gestion, le ratio du coût total d'Investissements PSP a diminué en deçà des coûts moyens prévus et représente le ratio le plus bas des sept derniers exercices.

« Dans la foulée de la pandémie, Investissements PSP a enregistré un rendement solide et supérieur à la norme », déclare Neil Cunningham, président et chef de la direction d'Investissements PSP. « Nous y sommes parvenus en même temps que nous avons relevé notre ambition en matière de climat en élaborant notre première stratégie climatique et en développant une taxonomie sur mesure des actifs verts. Ces actions nous ont permis d'utiliser notre capital et notre influence pour soutenir la transition vers un objectif carboneutre mondial d'ici 2050. »

« Notre rendement sur 10 ans et sur 5 ans indique la valeur à long terme que nous ajoutons grâce au capital patient, à la construction de portefeuilles et aux activités d'investissement actif, affirme Eduard van Gelderen, premier vice-président et chef des placements chez Investissements PSP. La vaste diversification de notre portefeuille entre les classes d'actifs publics et privés, les secteurs, les zones géographiques et les devises a été un facteur déterminant pour nous aider à réduire les risques et à améliorer la résilience. »

CLASSE D'ACTIFS (au 31 mars 2022) ACTIFS NETS SOUS GESTION (en milliards de dollars)1 RENDEMENT SUR UN AN RENDEMENT SUR CINQ ANS % DU TOTAL DES ACTIFS NETS Placements en marchés des capitaux 99,9 G$ 3,0 % 7,4 % 43,4 % Placements privés 35,4 G$ 27,6 % 17,6 % 15,3 % Titres de créance 21,9 G$ 7,5 % 7,9 % 9,5 % Placements immobiliers 31,1 G$ 24,8 % 8,7 % 13,5 % Placements en infrastructures 23,5 G$ 13,9 % 10,4 % 10,2 % Placements en ressources naturelles 11,6 G$ 15,9 % 8,5 % 5,0 % Portefeuille complémentaire 1,4 G$ 16,9 % 12,0 % 0,6 %

_______________________ 1 Ce tableau exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Au 31 mars 2022 :

Placements en marchés des capitaux, composé des groupes Actions cotées et Titres à revenu fixe, a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 99,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,4 milliards de dollars par rapport à la fin de l'exercice 2021. Le groupe a généré un revenu de portefeuille de 2,9 milliards de dollars, pour un rendement sur un an de 3,0 %, contre un rendement de l'indice de référence de 1,3 %. Le rendement annualisé sur cinq ans est de 7,4 %, contre 6,6 % pour l'indice de référence. Le groupe Actions cotées, dont l'actif net sous gestion a atteint 59,1 milliards de dollars à la fin de l'exercice, un rendement sur un an de 6,0 % et un rendement sur cinq ans de 10,1 % (contre 3,3 % et 8,8 % pour les rendements de leur indice de référence respectifs), a pu surperformer alors que les marchés d'actions mondiaux étaient affectés par l'émergence de variantes hautement contagieuses de la COVID-19. La majeure partie du rendement relatif positif du groupe Actions cotées au cours de l'exercice 2022 est attribuable aux placements alternatifs, dont bon nombre ont été avantagés par les perturbations du marché découlant d'une augmentation notable du nombre d'événements macroéconomiques. Le groupe Titres à revenu fixe a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 40,7 milliards de dollars et a dépassé son indice de référence sur un an de 0,2 % et sur cinq ans de 0,1 %.

Placements privés a terminé l'exercice avec des actifs nets sous gestion de

35,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,7 milliards de dollars par rapport à la fin de l'exercice précédent, et a généré des revenus de portefeuille de 8,6 milliards de dollars, soit un rendement sur un an de 27,6 % par rapport au rendement de l'indice de référence de 19,5 %. Le rendement annualisé sur cinq ans est de 17,6 %, contre un indice de référence de 17,2 %. Cette excellente performance souligne la solidité et la qualité du portefeuille de Placements privés, tant sur le plan des co-investissements que des fonds. Outre un environnement d'évaluation favorable, le revenu du portefeuille a été alimenté par une croissance solide des résultats et des flux de trésorerie, notamment dans les secteurs financier et des soins de santé. La croissance du portefeuille est due à des gains d'évaluation de 6,3 milliards de dollars et à des acquisitions de 6,4 milliards de dollars. Au cours de l'exercice, Placements privés a investi 4,4 milliards de dollars en capitaux par l'entremise de fonds et 2,0 milliards de dollars dans de nouveaux co-investissements ainsi que pour soutenir la croissance des sociétés faisant partie du portefeuille.

Titres de créance a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 21,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,4 milliards de dollars par rapport à la fin de l'exercice précédent, et a généré un revenu de portefeuille de 1,2 milliard de dollars, soit un rendement de 7,5 % sur un an, supérieur au rendement de l'indice de référence de (0,5) %. Le rendement annualisé sur cinq ans de 7,9 % est également supérieur au rendement de l'indice de référence de 2,6 %. Les niveaux records d'activité d'acquisitions par les promoteurs de souscriptions privées ont donné lieu à des opportunités importantes pour le groupe Titres de créances parmi tout l'éventail des capitaux d'emprunt.

Placements immobiliers a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 31,1 milliards de dollars, soit une hausse importante de 4,3 milliards de dollars par rapport à l'exercice précédent, et a généré 6,4 milliards de dollars de revenus de portefeuille, soit un rendement de 24,8 % sur un an, contre 30,2 % pour le rendement de l'indice de référence. Le rendement de 8,7 % sur cinq ans a dépassé le rendement de 8,0 % de l'indice de référence. Le groupe Placements immobiliers s'est concentré sur l'investissement dans des secteurs à fort potentiel, ce qui a donné lieu à des acquisitions importantes dans les secteurs industriels, résidentiels, des sciences de la vie et des studios.

Placements en infrastructures a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion totalisant 23,5 milliards de dollars, soit une hausse de 5,1 milliards de dollars par rapport à la fin de l'exercice précédent, et a généré 2,7 milliards de dollars de revenus de portefeuille. Le rendement sur un an de 13,9 % est inférieur au rendement de référence de 16,1 %. Le rendement annualisé de 10,4 % sur cinq ans a dépassé le rendement de l'indice de référence de 6,4 %. Au cours de l'exercice, le groupe Placements en infrastructures a investi 4,8 milliards de dollars dans des investissements directs et des co-investissements et 1,3 milliard de dollars dans des fonds. Les nouveaux placements visaient surtout à soutenir la transition énergétique en Europe et en Océanie grâce à l'acquisition de participations dans des infrastructures de services publics et industriels.

Placements en ressources naturelles a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 11,6 milliards de dollars, soit une hausse de 1,9 milliard de dollars par rapport à la fin de l'exercice précédent, et a généré un revenu de portefeuille de 1,6 milliard de dollars, pour un rendement annuel de 15,9 %, contre 26,3 % pour l'indice de référence. Le rendement annualisé sur cinq ans de 8,5 % est supérieur au rendement de l'indice de référence de 7,6 %. L'exercice a été marqué par des gains d'évaluation considérables de 1,3 milliard de dollars et un solide déploiement continu de capitaux de 1,9 milliard de dollars, principalement en Océanie et aux États-Unis.

Faits saillants de l'organisation

Nous avons lancé l'exécution de notre nouveau plan stratégique, PSP vers l'avant, avec la vision d'être un investisseur mondial perspicace et un partenaire de choix, à la fois sélectif sur les marchés et axé sur le long terme. Voici les principaux accomplissements pour l'exercice 2022 :

Nous avons publié notre cadre de référence des obligations vertes et émis une obligation verte inaugurale sur 10 ans d'un montant de 1 milliard de dollars canadiens pour financer des projets qui ont des résultats positifs sur le plan de l'environnement et du climat. Le cadre de référence des obligations vertes d'Investissements PSP est aligné sur les normes existantes sur les marchés des obligations vertes et de la dette durable, et a reçu la cote environnementale « Vert moyen » et la mention la plus élevée en matière de gouvernance, « Excellent », de la part de CICERO Shades of Green.





Nous avons fait des changements climatiques une priorité à l'échelle de l'organisation au cours de l'exercice 2022 et nous nous sommes engagés à utiliser notre capital et notre influence pour soutenir la transition vers un objectif carboneutre mondial d'ici 2050. En mettant en œuvre notre stratégie climatique, nous visons à réduire l'intensité des émissions de GES de notre portefeuille de 20 % à 25 % d'ici 2026, par rapport à la base de référence de 2021. Nous avons présenté une approche claire et simple pour respecter nos engagements, qui comprennent des investissements majeurs dans des actifs verts et des actifs de transition, ces derniers étant ceux qui nécessiteront des capitaux et des plans d'atténuation énergiques pour réduire leur intensité de carbone selon une trajectoire fondée sur des données scientifiques. Élaborée au cours de l'exercice 2022, la stratégie climatique a été lancée en avril 2022 et est disponible sur notre site Web.





Nous avons continué à améliorer notre approche axée sur les données quantitatives pour intégrer les facteurs ESG dans nos processus et pratiques d'investissement et de gestion des actifs. Nous avons mis au point une « cote globale ESG » qui intègre les normes du Sustainability Accounting Standards Board et permet à nos équipes d'investissement d'intégrer les informations ESG à des informations fondées sur des données pour évaluer et surveiller sur une base quantitative la performance ESG d'une entreprise. Nous nous sommes classés parmi les membres fondateurs du tout premier projet de convergence des données ESG du secteur des placements privés, le premier partenariat entre commanditaires et commandités visant à normaliser les rapports ESG dans le secteur des placements privés. Nous nous sommes également joints à l'initiative Diversity in Action de l'Institutional Limited Partners Association et nous avons participé à diverses autres initiatives de collaboration du secteur, notamment le Réseau de leadership d'investisseurs, le Sustainable Action Finance Council et Focusing Capital on the Long Term.





Notre stratégie technologique et numérique reste un élément clé de la stratégie, soutenant Investissements PSP avec des systèmes évolutifs, des données organisées et des analyses avancées. Au cours de l'exercice 2022, nous avons poursuivi la modernisation et simplification des plateformes technologiques et de la gouvernance des données pour augmenter l'efficacité des activités de placements mondiales. Nous avons également commencé à développer nos capacités d'analyse en libre-service et poursuivi l'incubation de cas d'utilisation dans notre cadre d'analytique avancée.





Nous avons pris des mesures pour saisir l'opportunité de réimaginer l'avenir du travail après les perturbations créées par la pandémie. L'un des changements auxquels nous avons adhéré est l'évolution des attentes des employés en matière de flexibilité quant au lieu, au moment et à la manière d'accomplir le travail. Au cours de l'exercice 2022, nous avons élaboré un modèle de travail hybride et mis sur pied une formation spéciale pour faciliter la transition vers une nouvelle façon de travailler, en visant davantage à bâtir la confiance, à diriger avec empathie, à gérer en favorisant la responsabilisation, à tirer parti de nos modes de communication et à promouvoir la collaboration et le bien-être des employés.





L'instauration d'un environnement de travail inclusif et respectueux est une priorité pour notre personnel depuis de nombreuses années. Nous reconnaissons l'importance de l'équité, l'inclusion et la diversité (ÉID) – une pierre angulaire de notre culture organisationnelle – pour attirer et retenir les meilleurs talents et bâtir des équipes performantes. Nous avons mené notre deuxième sondage annuel d'auto-identification auprès des employés pour mieux comprendre les caractéristiques démographiques de notre effectif et de mesurer nos progrès. Sous la direction de notre Conseil ÉID et de ses huit groupes d'affinités, nous avons continué à intégrer l'ÉID dans notre culture organisationnelle et avons élaboré une feuille de route triennale pour la réalisation de nos priorités en matière d'ÉID. À titre d'exemple, notre Programme d'intégration des vétérans a célébré son premier anniversaire et recrute actuellement la prochaine cohorte de participants. Nos efforts ont été récompensés par un prix canadien des RH dans la catégorie « Excellence en matière de diversité et d'inclusion » et par un classement parmi les meilleurs employeurs de Montréal pour la cinquième année consécutive.

Les autres faits marquants de l'organisations sont les suivants :

Nous sommes profondément engagés dans les communautés où nous opérons. Au cours de l'exercice 2022, notre campagne PSP s'engage a permis de récolter près de 500 000 $ (incluant la contribution d'Investissements PSP), soit une hausse de 14 % par rapport à la campagne automnale de l'exercice précédent. Les dons ont été remis à divers organismes de bienfaisance locaux à Montréal, Hong Kong , Londres et New York .





, Londres et . Nous restons profondément préoccupés par l'impact humanitaire de l'invasion de l' Ukraine par la Russie. Bien qu'Investissements PSP n'ait pas d'exposition matérielle aux investissements russes et ne détienne pas d'investissements directs privés en Russie, nous avions une certaine exposition par le biais de la réplication passive d'indices et d'activités de gestionnaires de placements externes. Comme indiqué dans notre communiqué de presse, nous avons pris des mesures immédiates pour nous départir de tous nos placements russes, en nous engageant à quitter ce marché complètement dès que les conditions le permettront, et continuons à surveiller activement l'évolution des risques et des implications pour notre portefeuille et nos activités d'investissement. Dans le cadre d'une initiative spéciale, nous nous sommes associés au Comité international de la Croix-Rouge et avons amassé 139 000 $ sur une période de trois semaines, grâce à une combinaison de dons des employés et de dons jumelés d'Investissements PSP.





La planification de la relève du conseil d'administration a été un sujet important au cours de l'exercice 2022. Garnet Garven et William Mackinnon ont pleinement rempli leur mandat. Investissements PSP les a remerciés pour leurs années de service exceptionnel et a accueilli l'arrivée de trois nouveaux administrateurs – Gregory Chrispin , Helen Mallovy Hicks et Maurice Tulloch – et le renouvellement du mandat de Miranda C. Hubbs . Le conseil d'administration d'Investissements PSP est composé de six femmes et de cinq hommes, et au cours de l'exercice 2023, les quatre comités permanents du conseil seront présidés par des femmes.





et ont pleinement rempli leur mandat. Investissements PSP les a remerciés pour leurs années de service exceptionnel et a accueilli l'arrivée de trois nouveaux administrateurs – , et – et le renouvellement du mandat de . Le conseil d'administration d'Investissements PSP est composé de six femmes et de cinq hommes, et au cours de l'exercice 2023, les quatre comités permanents du conseil seront présidés par des femmes. Au cours de l'exercice 2022, Michelle Ostermann s'est jointe à Investissements PSP en tant que première vice-présidente et chef mondiale de Marchés des capitaux. M. Patrick Samson , anciennement premier directeur général et chef mondial de Placements en infrastructures, a été nommé premier vice-président et chef mondial Placements actifs réels.





Au cours de l'exercice 2022, Michelle Ostermann s'est jointe à Investissements PSP en tant que première vice-présidente et chef mondiale de Marchés des capitaux. M. Patrick Samson , anciennement premier directeur général et chef mondial de Placements en infrastructures, a été nommé premier vice-président et chef mondial Placements actifs réels.

Au cours de l'exercice 2022, Neil Cunningham , président et chef de la direction, a annoncé qu'il prévoyait prendre sa retraite à la fin de notre prochain exercice, le 31 mars 2023. Investissements PSP a prospéré sous la direction de M. Cunningham, avec des avancées importantes sur sa stratégie et sa présence sur les marchés internationaux, ce qui a conduit à de solides performances financières.

M. Cunningham, avec des avancées importantes sur sa stratégie et sa présence sur les marchés internationaux, ce qui a conduit à de solides performances financières.

« Je tiens à remercier la direction, les employés et le conseil d'administration d'Investissements PSP pour leur dévouement au cours des deux dernières années; leur engagement et leur résilience ont été tout simplement extraordinaires », déclare Neil Cunningham, président et chef de la direction d'Investissements PSP. « Malgré tous les défis et les difficultés posés par la pandémie et les affaires mondiales, nous sommes restés toujours conscients de notre responsabilité de créer un avenir meilleur pour les

900 000 contributeurs et bénéficiaires au nom desquels nous investissons. Même si je prendrai ma retraite en mars 2023, j'ai confiance dans la passion et les capacités de mes collègues pour assurer la durabilité et la performance futures d'Investissements PSP. »

Pour de plus amples renseignements sur la performance d'Investissements PSP au cours de l'exercice 2022, visitez notre site web et téléchargez le rapport annuel. S'écartant de notre pratique antérieure, notre rapport sur l'investissement responsable sera publié à l'automne 2022.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 230,5 milliards de dollars au 31 mars 2022. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créé en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

