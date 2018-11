Investissements PSP et Tishman Speyer cèdent la Tour Pacific à Société Générale Insurance

LONDRES, PARIS et MONTRÉAL, November 7, 2018 /PRNewswire/ --

Tishman Speyer, l'un des propriétaires, promoteurs, et gestionnaires immobiliers de premier plan dans le monde, et l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP »), l'un des plus importants gestionnaires de fonds canadiens, annoncent la vente de la Tour Pacific à Société Générale Insurance. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

En 2013, Investissements PSP et Tishman Speyer avaient acquis cet immeuble de bureaux d'une superficie d'environ 53 000 m², situé à Paris La Défense. D'importants travaux de rénovation ont permis de transformer cette tour de bureaux de 20 ans en un immeuble moderne et fonctionnel. De nouveaux baux ont été signés pour environ 50.000 m² auprès d'une trentaine de locataires, parmi lesquels CA Technologies, McAfee, Whirlpool, Manhattan Associates, RSA, NTT et Accenture.

La Tour Pacific offre à ses locataires un design emblématique et moderne, un accès direct à la lumière naturelle pour tous les postes de travail, un jardin suspendu au dernier étage, ainsi que de nouveaux services parmi lesquels un espace lounge, un centre de conférence et un espace Fitness. Le bâtiment dispose également de très bons accès aux transports publics (métro, RER, trains, bus et tramway). L'immeuble est certifié HQE (Haute Qualité Environementale) Exploitation Excellent et Wired Platinum.

« Tishman Speyer est très fier d'avoir contribué à la transformation de la Tour Pacific », a déclaré Philippe Joland, Senior Managing Director, Président de Tishman Speyer France SAS. Notre objectif était d'attirer des clients désirant occuper un espace de bureaux entre 800 et 3000 m². Nous avons donc créé un immeuble de bureaux très séduisant avec de nouveaux services et équipements, tout en offrant un excellent environnement de travail. Nous croyons également que la gestion directe de l'actif crée une valeur ajoutée grâce à la mise en place d'une relation unique avec les locataires. La Tour Pacific est devenu un actif de qualité avec un profil « core » long terme, comme en témoigne cette vente à Société Générale Insurance. »

« La Tour Pacific illustre de manière exemplaire la capacité d'Investissements PSP à s'allier des partenaires de premier plan pour mettre en œuvre des stratégies de création de valeur sur les principaux marchés mondiaux » a déclaré Stéphane Jalbert, directeur général, Placements immobiliers (Europe et Asie-Pacifique) d'Investissements PSP. « Tour Pacific a été complètement rénovée pour répondre aux exigences et aux attentes des locataires d'aujourd'hui, qui bénéficieront de la conception unique de l'édifice et du secteur dynamique de La Défense. »

Aux fins de cette transaction, Tishman Speyer et Investissements PSP ont été conseillés par l'étude Allez & Associés et le cabinet De Pardieu Brocas Maffei.

Société Générale Insurance était conseillée par SG Real Estate Advisory, AEW, l'étude Cheuvreux, les cabinets Allen & Overy, Fidal et Mazars.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net de 153 milliards de dollars au 31 mars 2018. La société gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York et à Londres. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Tishman Speyer

Tishman Speyer est l'un des principaux propriétaires, promoteurs, gestionnaires de fonds et gestionnaires d'actifs immobiliers haut-de-gamme dans le monde. Fondé en 1978, Tishman Speyer est présent dans 43 marchés clefs à travers les Etats-Unis, l'Europe, l'Amérique latine et l'Asie. Tishman Speyer construit et gère des actifs résidentiels, commerciaux et de bureaux pour les plus grandes entreprises mondiales. Tishman Speyer a acquis, développé et géré 406 projets représentant environ 15.5 millions de m² et une valeur totale de 78 milliards de dollars. Les actifs les plus emblématiques de Tishman Speyer comprennent le Rockfeller Center et le Chrysler Center à New York, Torre Norte à São Paulo, The Springs à Shanghai et OpernTurm à Francfort. Tishman Speyer opère des projets à différents stades de développement à Boston, Brasília, Francfort, Gurgaon, Hyderabad, Los Angeles, New York, Paris, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Shanghai, Shenzhen et Washington. La société opère également des portefeuilles d'actifs remarquables à Berlin, Chicago et Londres.

