Investissez dans le trésor qu'est l'amitié lors de la Journée internationale du café

Dans le but d'aider les personnes à créer de vrais liens dans un monde de plus en plus numérique, le torréfacteur viennois Julius Meinl encourage les gens à investir dans leurs amitiés grâce à son initiative annuelle Meet With A Poem.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/747480/Julius_Meinl_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/747479/Julius_Meinl_Meet_With_A_Poem.jpg )

Pouvant participer à l'initiative dans plus de 25 pays à l'occasion de la Journée internationale du café (1er octobre), les consommateurs sont invités à rencontrer un ami autour d'un café ou d'un thé et à renouer des liens d'amitié en utilisant la poésie comme moyen d'expression créatif.

La communication étant désormais définie par des doigts qui défilent sur des écrans et des clics, nos amitiés en paient le prix fort et existent principalement sur les applications et les sites de mise en réseau. Pourtant, la communication en ligne nous laisse souvent un sentiment d'isolement et le temps passé sur l'écran affecte considérablement la façon dont nous vivons les liens entre les êtres humains. Actuellement, nous commençons à voir un réel détachement d'une culture qui normalise la connectivité permanente, et cela entraîne une prise de conscience du besoin de planifier en temps réel des moments où l'on retrouve ses amis.

Le projet unique de Julius Meinl consiste à encourager les gens à se réunir et à remplir le monde de poésie, en utilisant le thé ou le café comme feu sacré pour allumer des moments plus poétiques et créatifs dans la vie.

L'initiative Meet With A Poem vise à contribuer à rapprocher les gens « dans la vraie vie ». L'idée est simple : à l'occasion de la Journée internationale du café, celles et ceux qui détournent leurs amis du mode de vie en ligne et se retrouvent dans des cafés peuvent demander deux cafés pour le prix d'un dans les établissements Julius Meinl, en échange d'une histoire ou d'un poème sur leur rencontre écrit à quatre mains. Les clients sont invités à partager une photo de leur poème sur les médias sociaux pour avoir l'opportunité de voir leurs mots transformés en chanson.

Ambassadeur mondial de Julius Meinl, auteur-compositeur-interprète aux disques de platine et amateur de café, JP Cooper connaît l'importance de la communication écrite pour s'exprimer et il dresse des parallèles avec l'écriture de chansons et la poésie. Il commente à ce sujet : « Ce n'est un secret pour personne que les médias sociaux nous donnent un faux sentiment de connectivité et nous encouragent à communiquer par des phrases à moitié écrites et des émoticônes ».

Pour cette prochaine campagne, JP Cooper s'associera à son amie de longue date et productrice de musique, Hannah V, la musicienne de studio qui se profile derrière les grands noms de la musique comme Rihanna, Jessie J et Jason Derulo.

Pour savoir comment participer, rendez-vous sur meinlcoffee.com. Vous pouvez suivre les communications sociales via les mots-dièses #MeetWithAPoem #PoetryForChange.