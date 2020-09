Investment Corporation de Dubai lança o Dubai Global Connect, um mercado atacadista global exclusivo

Por sua parte, a DGC anunciou hoje que firmou uma aliança estratégica com a Market Center Management Company (MCMC), sediada nos Estados Unidos, para o desenvolvimento e gestão do ambiente de showroom permanente de última geração da DGC, que estará aberto o ano inteiro para compradores varejistas qualificados e designers qualificados, fabricantes e profissionais da indústria, e podem ser adequados por vendedores de acordo com seu próprio estilo e orçamento. Os showrooms serão fechados ao público.

H.E. Mohammed I. Al Shaibani, diretor geral da Investment Corporation of Dubai, explicou: "Como parte de nosso mandato para melhorar a posição de Dubai como economia global e competitiva, a ICD embarcou na criação da DGC com a visão de construir uma infraestrutura comercial exclusiva que aprimore a eficiência nos fluxos de comércio global por meio de Dubai. Estamos entusiasmados em ter MCMC a bordo para apoiar nossas equipes na concretização dessa visão, bem como no desenvolvimento e gestão do mercado".

A MCMC tem um legado de propriedade privada exclusiva do Dallas Market Center (DMC), operando nos EUA há mais de 65 anos, bem como experiência multinacional envolvendo a posse e a gestão de mercados atacadistas, incluindo o Brussels International Trade Mart e o ShanghaiMart, além de experiência em consultoria em projetos adicionais na Colômbia, Vietnã e Portugal.

Cindy Morris, CEO da MCMC, comentou: "Estamos satisfeitos em participar desta oportunidade verdadeiramente única para Dubai abordar os pontos problemáticos da indústria e criar um importante destino global para o comércio atacadista. Este contrato de vários anos visa promover a colaboração em equipe entre nossas empresas e, em última análise, ajudar a criar um centro de comércio para compradores e vendedores de todo o mundo."

O DGC é único, por estar concentrado em um público global, além de públicos regionais para criar um mercado de origem verdadeiramente neutro para o comércio de produtos de todo o mundo. Tradicionalmente, os mercados atacadistas têm se concentrado na promoção de agendas domésticas, reunindo vendedores de produtos locais com compradores internacionais ou apresentando produtos internacionais a grupos de compradores regionais.

"O DGC levou muito tempo para ser criado, mas está cada vez mais relevante e necessário no ambiente comercial global alterado de hoje. O estabelecimento de um ambiente de mercado permanente e controlado é perfeitamente sincronizado, pois os produtores de eventos e seus participantes lidam com orçamentos de viagem reduzidos e a necessidade de reuniões menores e mais controladas. O DGC permite que os comerciantes se encontrem na metade do caminho, oferecendo aos produtores e fabricantes uma janela para o mundo em um local central e de fácil acesso, e fornecendo aos compradores um ambiente de compra seguro e um local de referência mantido aberto durante todo o ano", comentou Douraid Zaghouani, COO da ICD e presidente do Dubai Global Connect.

DGC, a "Cidade do Comércio", já está em construção, com a inauguração de um centro de visitantes especialmente construído no quarto trimestre de 2020. É esperado que o mercado seja entregue em fases, com a primeira fase consistindo de 400.000 m² de instalações comerciais dedicadas, incluindo armazenamento no local, escritórios, um centro de inovação e um Centro de Serviços Inteligente para abrigar prestadores de serviços terceirizados.

Localizada no cruzamento do corredor de logística de Dubai, em Dubai South próximo ao Aeroporto Internacional Al Maktoum e com conexão direta para o Porto de Jebel Ali, a infraestrutura física o DGC será suportada pelos melhores serviços e soluções de negócios otimizadas no Distrito de Logística, incluindo uma plataforma digital de comércio atacadista que conectará on-line vendedores e compradores e facilitará o comércio livre de complicações por meio da DGC.

SOBRE O DGC:

Dubai Global Connect (DGC) é o primeiro mercado atacadista do mundo com foco global. Uma iniciativa da Investment Corporation of Dubai (ICD), a "Cidade do Comércio" oferece instalações específicas e infraestrutura de apoio em um mercado e exposição de origem neutra durante todo o ano, onde compradores e vendedores globais de Móveis e Casa, Alimentos e Moda podem se conectar e comercializar em escala. DGC é um ecossistema, convenientemente localizado na geograficamente vantajosa Dubai, dedicado ao crescimento das indústrias que promove e seus comerciantes globais.

SOBRE A MCMC:

A Market Center Management Company (MCMC) é um centro de mercado internacional e empresa de gerenciamento de feiras comerciais com uma história de mais de sessenta anos em desenvolvimento, propriedade, consultoria e/ou gestão de centros comerciais atacadistas de B2B em grande escala e feiras associadas em todo o mundo.

A empresa atualmente tem um portfólio global de 650.300 m² de espaço comercial de mercado em gestão.

SOBRE A ICD:

A Investment Corporation of Dubai (ICD), o principal braço de investimentos do governo de Dubai, foi fundada em maio de 2006 pelo decreto (11) de 2006 com o objetivo de consolidar e administrar o portfólio de empresas comerciais e investimentos do governo de Dubai.

A ICD tem um rico portfólio de ativos, tanto local quanto internacionalmente, em um amplo espectro de setores que formam o modelo da dinâmica economia de Dubai.

Sobre a Dubai South

Dubai South é uma cidade emergente de 145 km² localizada no emirado de Dubai que, em última instância, sustentará uma população de um milhão de habitantes.

Lançada como um projeto do governo de Dubai em 2006, a cidade tem o mandato de incorporar a visão de Sua Alteza Sheikh Mohammed Bin Rashed Al Maktoum, manifestando os temas urbanos e sociais descritos no Plano de Dubai 2021.

A plataforma econômica de Dubai South suporta todos os tipos concebíveis de negócios e setores. A cidade também abriga o Aeroporto Internacional Al Maktoum e a Expo 2020.

FONTE Investment Corporation of Dubai (ICD)

