Investment Corporation of Dubai lance Dubai Global Connect, un marché de gros mondial et unique

De son côté, DGC a annoncé aujourd'hui avoir conclu une alliance stratégique avec la société américaine Market Center Management Company (MCMC) pour le développement et la gestion du marché DGC, permanent et ultramoderne qui sera ouvert toute l'année à des acheteurs et designers qualifiés ainsi qu'a des fabricants et des professionnels de l'industrie. Les show-rooms pourront d'ailleurs être aménagés par les vendeurs eux même en fonction de leur style et de leur budget. Les salles de vente et d'exposition ne seront pas ouvertes au grand public.

H.E. Mohammed I. Al Shaibani, Managing Director de Investment Corporation of Dubai, a commenté: «Dans le cadre de notre mandat visant à renforcer la position de Dubaï en tant qu'économie mondiale et compétitive, ICD s'est lancée dans la création de DGC avec la vision de construire une infrastructure commerciale unique qui améliore l'efficacité des flux commerciaux mondiaux à travers Dubaï. Nous sommes ravis d'avoir MCMC à bord pour soutenir nos équipes dans la réalisation de cette vision, ainsi que dans le développement et la gestion du marché.

MCMC est le propriétaire privé et exclusif de Dallas Market Center (DMC), opérant aux États-Unis depuis plus de 65 ans, et a une expérience multinationale à la fois dans la propriété et la gestion de marchés de gros, y compris Brussels International Trade Mart et ShanghaiMart ainsi qu'une expérience de de conseil sur d'autres projets en Colombie, au Vietnam et au Portugal.

Cindy Morris, PDG de MCMC, a déclaré: «Nous sommes ravis de participer à cette opportunité exceptionnelle de Dubaï qui a pour objectif d'adresser les problèmes de l'industrie et de créer une destination mondiale importante au niveau mondial pour le commerce de gros. Cet accord pluriannuel vise à favoriser la collaboration entre nos entreprises et, à terme, à aider à créer un centre d'échanges commerciaux pour les acheteurs et les vendeurs du monde entier. »

DGC est unique car il s'adresse à une audience à la fois internationale et régionale pour créer un marché véritablement neutre quant à l'origine des marchandises de par le monde. Traditionnellement, les Marchés de Gros ont pour but de promouvoir les produits régionaux en réunissant les commerçants locaux dont les produits sont destinés aux acheteurs internationaux, ou alors, de présenter des produits internationaux aux commerçants locaux.

« DGC est le fruit d'un long processus mais il s'avère encore plus nécessaire dans le contexte actuel du commerce mondial. La création d'un marché permanent est d'autant plus pertinente que le secteur de l'évènementiel, qui subit des réductions de budgets et des restrictions de déplacements, s'oriente vers des évènements plus restreints et plus contrôlés. DGC permet aux commerçants de se rencontrer à mi-chemin en offrant aux participants un lieu central et facile d'accès, et en proposant aux acheteurs un environnement sécurisé ouvert toute l'année », a commenté Douraid Zaghouani, COO d'ICD et Président de Dubai Global Connect

DGC, la «Cité du commerce», est déjà en construction, avec un centre d'accueil spécialement conçu pour les visiteurs qui ouvrira au quatrième trimestre 2020. Le marché devrait être livré par étapes, la première phase comprenant 400 000 mètres carrés d'installations commerciales dédiées y compris le stockage sur site, des bureaux, un centre d'innovation et un centre de smart services pour héberger des fournisseurs tiers.

Située dans le carrefour logistique de Dubaï, à Dubai South, à proximité de l'aéroport international Al Maktoum, et avec une connexion directe au port de Jebel Ali, l'infrastructure de DGC sera supportée par des services de premier choix et des solutions commerciales optimales du Logistics District, comprenant notamment, une plate-forme numérique de commerce de gros qui reliera en ligne les commerçants et les acheteurs en gros et permettra la réalisation fluide des transactions à travers DGC.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.dubaiglobalconnect.com

Information Presse : [email protected]

DUBAI GLOBAL CONNECT (DGC)

Dubai Global Connect (DGC) est le premier Marché de Gros au monde à adopter une perspective mondiale. Une initiative de l'Investment Corporation of Dubai (ICD), la « ville du commerce » offre des installations spécialement conçues tout au long de l'année, autour d'un marché d'origine neutre, où les commerçants et acheteurs internationaux, dans les secteurs de la décoration d'intérieure, de l'alimentation et de la mode peuvent échanger à large échelle. DGC est un écosystème, idéalement situé à Dubaï, dédié à la croissance des industries qu'il promeut ainsi qu'au développement commerçants.

MARKET CENTER MANAGMEMENT COMPANY (MCMC)

La société Market Center Management Company (MCMC) est une entreprise internationale de marchés et de gestion de salons professionnels, avec plus de 60 ans d'expérience dans les secteurs du développement, de la propriété, du conseil et/ou de la gestion de grands centres de commerce de gros B2B et des salons commerciaux à travers le monde.

La société gère actuellement un portefeuille mondial de plus de 7 millions de mètres carrés d'espace commercial.

INVESTMENT COPRORATION OF DUBAI

Investment Corporation of Dubai (ICD), la filiale d'investissement principale du gouvernement de Dubaï, a été créée en mai 2006 par un décret (11) de 2006 en vertu d'un mandat de consolidation et de gestion du portefeuille de sociétés commerciales et d'investissements du gouvernement de Dubaï.

ICD dispose d'un portefeuille d'actifs prospère, tant au niveau local qu'international, comprenant une variété de secteurs en adéquation avec l'économie dynamique de Dubaï.

DUBAI SOUTH

Dubai South est une ville émergente de 145 km², située dans l'émirat de Dubaï, qui abritera à terme une population d'un million d'habitants.

Créée en 2006 par le gouvernement de Dubaï, Dubai South a pour mandat d'incarner la vision de Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Rashed Al Maktoum en intégrant les plans de développement urbains et sociétaux décrits dans le Plan de Dubaï 2021.

La plateforme économique de Dubai South entretient tous les types d'entreprises et d'industries imaginables. La ville abrite également l'Aéroport International Al Maktoum et l'Expo 2020.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1276925/Dubai_Global_Connect.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1276923/Dubai_Global_Connect_Phase_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1276924/Dubai_Global_Connect_Logo.jpg

SOURCE Investment Corporation of Dubai (ICD)