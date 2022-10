Invita la natura a entrare con Midea: respira aria fresca con Midea GAIA Split AC

Ispirata alla natura, Midea GAIA offre una vera e propria esperienza di aria fresca con il suo innovativo OxygenFresh Air Exchange System che fa entrare aria esterna purificata.

FOSHAN, Cina, 11 ottobre 2022 /PRNewswire/-- Midea ha ufficialmente lanciato Midea GAIA AC, un innovativo sistema split AC che offre un'esperienza d'aria realmente simile alla natura. Con il suo sistema OxygenFresh Air Exchange, la funzione i-Clean e la Breezeless Technology, Midea GAIA è l'AC da scegliere per portare i vantaggi dell'aria fresca negli interni.

Le famiglie moderne trascorrono circa il 90% del loro tempo negli interni, con la richiesta di case più igieniche e una qualità dell'aria superiore in seguito al COVID-19. Un nuovo rapporto sui consumatori rivela che 1 consumatore su 5 è molto preoccupato per la qualità dell'aria nelle abitazioni. Tuttavia, i sistemi tradizionali AC, che si presume siano in grado di migliorare la qualità dell'aria interna, in realtà supportano solo la circolazione dell'aria all'interno. Pertanto, le concentrazioni relativamente elevate di anidride carbonica al chiuso possono causare disagi fisici e mentali.

Midea GAIA affronta queste sfide combinando l'aria condizionata con la ventilazione avanzata, portando aria fresca dall'esterno in modo che le persone possano godersi ogni respiro quando sono al chiuso. Il suo innovativo OxygenFresh Air Exchange System, in condizioni di installazione specifiche, introduce fino a 60 m³/h di aria fresca purificata dall'esterno utilizzando un filtro H13 HEPA con un tasso di filtrazione del 99,95%. Apportando freschezza e lasciando fuori gli odori, le famiglie avranno uno spazio interno ben ventilato per le attività quotidiane.

Inoltre, la soluzione antibatterica certificata UL di Midea GAIA assicura prestazioni di disinfezione elevate, con il 99,9% di efficacia per l'eliminazione di Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Psudomonas Ariginosa e Klebsiella pneumoniae.

In Midea, crediamo che la migliore esperienza d'aria provenga da madre natura e che il migliore condizionamento dell'aria debba imitare la natura e trasmettere aria fresca. Con la scienza e la tecnologia d'avanguardia, Midea GAIA simula la forza della natura per portare un'esperienza d'aria fresca e pulita in migliaia di abitazioni.

Oltre al OxygenFresh Air Exchange System, Midea GAIA è dotata di una funzione i-Clean leader del settore, nonché della Breezeless Technology che trasforma un forte flusso d'aria in migliaia di piccoli aliti d'aria. Ciò garantisce un'esperienza d'aria simile a quella in natura, anche per i familiari sensibili che ne hanno più bisogno, compresi gli anziani e i bambini.

Midea GAIA può essere connessa e controllata senza problemi utilizzando l'app MSmartHome sugli smartphone dell'utente, o comandi vocali tramite Google Assistant, Amazon Alexa o Siri. Con funzionalità pratiche come il controllo a distanza, il monitoraggio dei dati e i promemoria, il servizio post-vendita e un content hub ospitati in un'unica app, MSmartHome app offre una soluzione davvero unica, che porta la smart home experience agli utenti nell'era dell'Internet of Things (IoT). Può anche collegarsi ad altri elettrodomestici Midea e ad altri marchi esteri, tra cui Toshiba, Comfee e Arctic King. Questa connettività aiuterà gradualmente gli utenti a realizzare una collaborazione distribuita e indipendente tra i vari elettrodomestici.

Midea GAIA rappresenta il culmine dello sviluppo dei prodotti della divisione Midea Residential Air Conditioning (RAC) su misura per i mercati locali. Con oltre 45 miliardi di CNY (circa 7 miliardi di USD) investiti in ricerca e sviluppo negli ultimi cinque anni, la filosofia umanizzante e l'approccio di ricerca e sviluppo incentrato sull'utente di Midea integrano le considerazioni locali in ogni fase del processo per concettualizzare e ottimizzare le soluzioni su misura per le esigenze degli utenti.

Midea ha già diversi centri di ricerca e sviluppo in Europa, con la sua più recente apertura a Stoccarda, in Germania. Inoltre, Midea ha istituito il suo centro di ricerca, sviluppo e innovazione Europe in Austria, incentrato sulla ricerca e sviluppo per i mercati europei, esplorando e innovando costantemente per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle famiglie europee.

