Invitation du Dr James Legg, vice-président de la recherche et du développement chez Crescendo Biologics et président de la conférence d'immuno-oncologie de cette année

La conférence d'immuno-oncologie de 2018 de SMi se déroulera à Londres, au Royaume-Uni, le 26 et le 27 septembre. Elle offrira aux participants l'occasion inédite de venir écouter des experts renommés qui leur feront part de leur expertise et de leur expérience dans le domaine de l'immuno-oncologie.

Cette année, le président de la conférence est le Dr James Legg, vice-président de la recherche et du développement chez Crescendo Biologics, qui ouvrira et clora la conférence et donnera lui-même une présentation. Celui-ci est actuellement responsable du portefeuille croissant de produits biologiques d'immuno-oncologie Humabody de Crescendo.

Avant de rejoindre Crescendo, James a obtenu un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire à l'Imperial College London, puis effectué un stage postdoctoral à l'Imperial Cancer Research Fund (aujourd'hui appelé CRUK), avant de rejoindre le secteur de la biotechnologie avec un poste chez Cambridge Antibody Technology, puis plusieurs postes au sein de MedImmune, la branche biologique d'AstraZeneca.

Aperçu de la lettre d'invitation du président :

« L'immuno-oncologie (IO) est un domaine dynamique et passionnant de la médecine qui a le potentiel d'offrir des traitements anticancéreux durables et hautement bénéfiques pour les patients. Ces dernières années, nous avons vu une augmentation exponentielle des résultats positifs dans le cadre des processus de découverte et des études préliminaires de nouveaux traitements, qui s'est accompagnée d'un afflux de nouveaux investissements dans les thérapies de nouvelle génération. Ce sont ces thérapies qui sont susceptibles de déterminer les futurs succès dans ce domaine. »

« Le programme regroupera plusieurs thèmes clés de l'IO et abordera certains des défis les plus courants auxquels nous faisons face, et les participants auront la possibilité de bénéficier directement de l'expérience d'intervenants éminents et de leaders d'opinion clés. L'agenda inclura des discussions sur les applications cliniques et les domaines de développement les plus prometteurs pour créer les thérapies immuno-oncologiques novatrices et efficaces du futur. Il couvrira également les problèmes associés à la recherche et à l'éthique en immuno-oncologie. »

« J'ai particulièrement hâte de découvrir les nombreuses approches innovantes employées, en s'appuyant sur les premiers succès dans ce domaine, pour continuer d'améliorer la qualité de vie des patients. Au premier rang de ces innovations, on compte : les applications de molécules bispécifiques pour améliorer l'efficacité et l'index thérapeutique par rapport aux anticorps conventionnels ; la création de cellules CAR-T très puissantes et sélectives ; la combinaison d'agents d'immuno-oncologie avec des conjugués anticorps-médicament ; le développement de nouveaux vaccins contre le cancer, ainsi qu'une multitude d'approches combinées. »

