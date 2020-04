Invivoscribe lança teste para diagnóstico de COVID-19 com opção de participação no programa de anticorpos e vacina para SARS-CoV-2

SAN DIEGO, April 28, 2020 /PRNewswire/ -- A Invivoscribe, Inc., uma líder mundial no desenvolvimento e comercialização de diagnóstico de precisão, anunciou hoje que a empresa começará a oferecer testes de COVID-19 para coronavírus através de seu laboratório de referência LabPMM – certificado CLIA/CAP e licenciado pelo Estado de Nova York – em San Diego, Califórnia. O teste para diagnóstico pode ser encomendado por prestadores de serviços de saúde para pacientes suspeitos de estarem com COVID-19. Participantes do teste podem também optar por inscreverem-se num estudo de pesquisa em curso, concebido para acelerar a identificação de promissores candidatos a anticorpos e vacina usando os ensaios de sequenciamento de próxima geração próprios da Invivoscribe e plataforma de bioinformática.

Sobre o teste para COVID-19 no LabPMM®

O LabPMM é um laboratório de referência líder mundial que oferece diagnóstico molecular e testes de diagnóstico complementares para prestadores de serviços de saúde, hospitais e em apoio a testes clínicos. Nosso teste para COVID-19 é um ensaio de transcrição reversa e reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) qualitativo, de tempo real, que detecta o modelo do RNA do vírus SARS-CoV-2. Esta abordagem de testes é um método sensível comprovado para avaliar se uma pessoa está infectada com o vírus da COVID-19. Entre os tipos aceitáveis de amostras estão as das zaragatoas nasofaríngeas (NP, em inglês) e orofaríngeas (OP, em inglês), enviadas em meio de transporte universal. A Invivoscribe pode fornecer kits de coleta consistindo de zaragatoas NP com meio de transporte universal (UTM, em inglês), para facilitar a realização de testes para provedores de saúde que enfrentam acesso escasso a dispositivos de amostragem. Além disso, participantes de teste para COVID-19 podem optar pela inscrição em nosso estudo de testes para anticorpos a partir do sangue, que aproveita dados de nossos ensaios internacionalmente padronizados, atualmente realizados em centenas de laboratórios clínicos nos Estados Unidos, Europa, Ásia e resto do mundo (ROW, em inglês).

"Nossa equipe está animada para apoiar os esforços mundiais na luta contra o vírus da SARS-CoV-2. Reconhecemos a necessidade crítica de acelerar os serviços de teste para ajudar a mitigar as disrupções em curso que esta pandemia causou. Aproveitando nossos 25 anos de experiência, estamos satisfeitos de oferecer testes de alta qualidade com prazos de retorno rápidos e apoio. Nosso foco é servir à comunidade, fornecendo testes críticos adicionais de pacientes, urgentemente necessários neste momento", disse o Dr. Jeffrey E. Miller, CSO e CEO da Invivoscribe e do LabPMM. "Além disso, a atual disponibilidade mundial e uso de nossos ensaios de sequenciamento de receptores imunológicos, proprietários e de próxima geração, e software de bioinformática nos permitem rapidamente identificar e rastrear respostas imunológicas em pessoas infectadas com o vírus SARS-CoV-2. Usando estes amplos conjuntos internacionais de dados, nós rapidamente poderemos identificar paratopos de anticorpos específicos, gerados em resposta ao vírus, para aperfeiçoar os diagnósticos nos pontos de atendimento e identificar os melhores epitopos para a produção da vacina".

Sobre a Invivoscribe, Inc. e LabPMM, LLC.

A Invivoscribe é uma empresa privada de biotecnologia dedicada a Improving Lives with Precision Diagnostics® (em português: Melhorar Vidas com Diagnósticos de Precisão). A Invivoscribe e seus laboratórios clínicos de inteira propriedade, LabPMM, são líderes do setor no fornecimento de produtos moleculares, serviços e soluções de bioinformática para mais de 700 laboratórios clínicos em mais de 160 países. A Invivoscribe possui um histórico de sucesso em parcerias com empresas farmacêuticas mundiais interessadas no desenvolvimento e comercialização de diagnósticos complementares e oferece expertise em ambos os serviços regulatórios e de laboratório.

As informações sobre testes para COVID-19, formulários de requisição e documentos de consentimento de paciente para permitir testes auxiliares de apoio à pesquisa da COVID-19 atualmente conduzida pela Invivoscribe e LabPMM podem ser baixados com a visita a: https://catalog.invivoscribe.com/product/covid-19-test/. Para saber mais, visite: www.invivoscribe.com ou escreva para: [email protected].

